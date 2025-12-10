Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias AndalucíaLos ArcosAlcalde AlgecirasMercado navideñoSE-40Acuerdo funcionarios
instagramlinkedin

El tiempo en Andalucía

Andalucía se prepara para un segundo frente: pueden ser dos días y con Huelva otra vez en alerta por lluvias

Tras el frente atlántico de este miércoles ya hay fecha para el segundo, con lluvias en casi todas las provincias y con Huelva otra vez con avisos

Previsión este viernes en Andalucía.

Previsión este viernes en Andalucía. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Aemet ya avanza para esta semana la entrada de un segundo frente atlántico con lluvias, que llegará a Andalucía por el oeste de nuevo, y dejando otra vez a Huelva con aviso amarillo por precipitaciones, tras la alerta naranja de este miércoles. Este segundo frente llegará a la región este viernes y puede alargarse hasta primeras horas del sábado. Habrá un día de transición, el jueves, donde no habrá precipitaciones y sí claros en la comunidad.

Estas son las alertas y dónde lloverá más

Por el momento y a medida que vayan avanzando las horas se podrá concretar más, Huelva estará este viernes con aviso amarillo por lluvias de 06.00 a 18.00 horas. Es la segunda vez esta semana que la provincia onubense estará en alerta tras la de este miércoles. De 00.00 a 06.00 horas las lluvias comenzarán por la provincia de Huelva y a las 12.00 se extenderán hasta Córdoba y Málaga, pasando por Sevilla y Cádiz, para ir avanzando hasta Almería al final de la jornada.

Así, la previsión que lanza Aemet para este viernes en Andalucía es de cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias moderadas persistentes en la mitad occidental, sin descartar que sean localmente fuertes, menos probables e intensas hacia el este de la comunidad. Las temperaturas mínimas subirán y las máximas descenderán en la mitad occidental; con pocos cambios en el resto. Los vientos serán flojos a moderados, con intervalos fuertes en costa.

Previsión el viernes de 00.00 a 06.00 horas.

Previsión el viernes de 00.00 a 06.00 horas. / Aemet

Cómo afectará a las capitales andaluzas

Este segundo frente de borrasca atlántica, a día de hoy, afectará a las capitales de provincia andaluzas de la siguiente manera, según reflejan la previsión de Aemet: Cádiz capital de 00.00 a 12.00 horas con un 90% de probabilidad de lluvias u de 12.00 a 24.00 horas un 100%; Córdoba con un 75% de probabilidad de precipitaciones de 00.00 a 12.00 y un 80% de 12.00 a 24.00 horas; Sevilla con un 90% de 00.00 a 12.00 horas y un 100% de 12.00 a 24.00 horas; Huelva (aviso amarillo) con un 100% de posibilidad de lluvias todo el día; Almería con 25% de 00.00 a 12.00 y un 50% de 12.00 a 24.00 horas; Granada con un 0% de 00.00 a 12.00 horas y un 45% de 12.00 a 24.00 horas; Málaga capital con un 100% todo el día; y finalmente Jaén con un 10% de posibilidad de lluvias de 00.00 a 12.00 y un 45% de 12.00 a 24.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
  2. Luz verde al 'acuerdo histórico' para subir salarios: 'Los funcionarios andaluces cobrarán como en otras comunidades
  3. Andalucía aumentará los precintos de construcciones ilegales: la inspección se refuerza y será profesión de riesgo
  4. Los médicos paran cuatro días en Andalucía: todos los motivos de la huelga y cómo actuar si tienes cita
  5. Un frente barrerá este miércoles Andalucía con lluvias generalizadas: estas son las provincias más afectadas y las horas
  6. Aemet anuncia un cambio de tiempo en Andalucía: se van las lluvias y llegan densas nieblas a estas capitales
  7. Una postal navideña en plena sierra de Cádiz: así es el pueblo con la mejor decoración y actividades para toda la familia
  8. Los propietarios de viviendas turísticas, contra las multas de la Junta de Andalucía: 'Son desproporcionadas

Andalucía se prepara para un segundo frente: pueden ser dos días y con Huelva otra vez en alerta por lluvias

Andalucía se prepara para un segundo frente: pueden ser dos días y con Huelva otra vez en alerta por lluvias

Juan Andrés, funcionario de la Junta de Andalucía: "La subida salarial hacia muchísima falta, estamos deseándola"

Juan Andrés, funcionario de la Junta de Andalucía: "La subida salarial hacia muchísima falta, estamos deseándola"

Comienza la aportación masiva de arena en Matalascañas pero Almonte pide ayuda a Juanma Moreno: "La situación es crítica"

Comienza la aportación masiva de arena en Matalascañas pero Almonte pide ayuda a Juanma Moreno: "La situación es crítica"

La Junta de Andalucía abrirá bolsas de empleo para funcionarios de Justicia en 2026: así será el nuevo sistema para las vacantes

La Junta de Andalucía abrirá bolsas de empleo para funcionarios de Justicia en 2026: así será el nuevo sistema para las vacantes

La Aemet eleva a naranja el riesgo por lluvias y activa el plan de emergencias en Huelva

La Aemet eleva a naranja el riesgo por lluvias y activa el plan de emergencias en Huelva

Landaluce, ante la Fiscalía: el médico que convirtió Algeciras en su feudo se da de baja del PP pero sigue de alcalde y senador

El alcalde de Algeciras, ante la denuncia del PSOE en la Fiscalía: "Me siento acosado, utilizado y perseguido "

El alcalde de Algeciras, ante la denuncia del PSOE en la Fiscalía: "Me siento acosado, utilizado y perseguido "

Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Córdoba

Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Córdoba
Tracking Pixel Contents