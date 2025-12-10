Andalucía se prepara para un segundo frente: pueden ser dos días y con Huelva otra vez en alerta por lluvias

Aemet ya avanza para esta semana la entrada de un segundo frente atlántico con lluvias, que llegará a Andalucía por el oeste de nuevo, y dejando otra vez a Huelva con aviso amarillo por precipitaciones, tras la alerta naranja de este miércoles. Este segundo frente llegará a la región este viernes y puede alargarse hasta primeras horas del sábado. Habrá un día de transición, el jueves, donde no habrá precipitaciones y sí claros en la comunidad.

Estas son las alertas y dónde lloverá más

Por el momento y a medida que vayan avanzando las horas se podrá concretar más, Huelva estará este viernes con aviso amarillo por lluvias de 06.00 a 18.00 horas. Es la segunda vez esta semana que la provincia onubense estará en alerta tras la de este miércoles. De 00.00 a 06.00 horas las lluvias comenzarán por la provincia de Huelva y a las 12.00 se extenderán hasta Córdoba y Málaga, pasando por Sevilla y Cádiz, para ir avanzando hasta Almería al final de la jornada.

Así, la previsión que lanza Aemet para este viernes en Andalucía es de cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias moderadas persistentes en la mitad occidental, sin descartar que sean localmente fuertes, menos probables e intensas hacia el este de la comunidad. Las temperaturas mínimas subirán y las máximas descenderán en la mitad occidental; con pocos cambios en el resto. Los vientos serán flojos a moderados, con intervalos fuertes en costa.

Previsión el viernes de 00.00 a 06.00 horas. / Aemet

Cómo afectará a las capitales andaluzas

Este segundo frente de borrasca atlántica, a día de hoy, afectará a las capitales de provincia andaluzas de la siguiente manera, según reflejan la previsión de Aemet: Cádiz capital de 00.00 a 12.00 horas con un 90% de probabilidad de lluvias u de 12.00 a 24.00 horas un 100%; Córdoba con un 75% de probabilidad de precipitaciones de 00.00 a 12.00 y un 80% de 12.00 a 24.00 horas; Sevilla con un 90% de 00.00 a 12.00 horas y un 100% de 12.00 a 24.00 horas; Huelva (aviso amarillo) con un 100% de posibilidad de lluvias todo el día; Almería con 25% de 00.00 a 12.00 y un 50% de 12.00 a 24.00 horas; Granada con un 0% de 00.00 a 12.00 horas y un 45% de 12.00 a 24.00 horas; Málaga capital con un 100% todo el día; y finalmente Jaén con un 10% de posibilidad de lluvias de 00.00 a 12.00 y un 45% de 12.00 a 24.00 horas.