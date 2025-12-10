El caso Landaluce, en la refriega política del Congreso: "¿Qué han hecho ante el supuesto caso de acoso en Algeciras?"

La última sesión de control en el Congreso de los Diputados ha estado protagonizada por un duro cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, donde se ha puesto el foco en los casos de acoso a las mujeres en sus respectivas filas y la concepción del feminismo de cada uno de los partidos.

En el PSOE, sacudido en las últimas semanas por el caso Salazar además de por la denuncia contra el secretario general de Torremolinos (ya suspendido de militancia), afrontan desde este miércoles, el supuesto acoso sexual del Presidente de la Diputación de Lugo. En el PP, la última polémica a la que hacen frente es el que protagoniza José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras.

Este asunto ha vuelto a la palestra ahora que el PSOE de Algeciras, como ha adelantado El Correo de Andalucía, ha presentado ante la Fiscalía del Supremo una denuncia por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso sexual. En el marco de la refriega política de este cara a cara, Pedro Sánchez ha reprochado a Núñez Feijóo su inacción al respecto de los supuestos episodios de acoso del veterano barón municipal del Partido Popular.

"Este gobierno es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria la aprobación de protocolos antiacoso. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, en un supuesto caso de acoso en Algeciras con el alcalde de Algeciras, o el alcade de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada, Ninguna activación del protocolo", ha reprochado el presidente del Gobierno, que ha querido subratar que su gobierno es "el que más apoya a las mujeres, cuando subimos el salario mínimo interprofesional, cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC, cuando aprobamos la ley de paridad o el Pacto de Estado de Violencia de Género o cuando recuperamos la cotización a la seguridad social de los cuidadores de personas dependientes, que la mayoría son mujeres".

Duro enfrentamiento en el Senado

No es la primera vez que el caso Landaluce, que trascendió de forma pública en octubre de 2024 cuando el eurodiputado ultra difundió unos pantallazos con conversaciones privadas donde se relataban supuestos episodios de índole sexual protagonizados por el alcalde de Algeciras, salta a nivel nacional. El pasado 25 de febrero, ya hubo un duro choque entre la ministra de Igualdad y las filas del PP en el Senado. En respuesta a la pregunta del la senadora Cristina Díaz (PP) sobre la forma en la que el Gobierno está abordando los casos de agresores sexuales en su entorno político, incluyendo aquellos vinculados a sus socios de coalición en referencia al caso Monedero, ex dirigente de Podemos.

En su respuesta, Ana Redondo, no quiso dar explicaciones "en nombre de otro partido por la actitud de un militante" y reprochó a la bancada del Partido Popular al respecto de la aplicación del suyo. "No sé si tienen protocolo antiacoso, no sé si ustedes lo han publicado, no sé si se puede consultar en su página web. No sé si lo aplican o no", para añadir, "por curiosidad me gustaría saber si ese protocolo anti acoso suyo también se ha aplicado al alcalde de Algeciras", dijo entonces.

En aquella ocasión, Landaluce pidió a la presidencia de la cámara la palabra para defenderse. "Señor presidente, a mí nadie me ha denunciado. Todo es una fabulación del Partido Socialista. Nadie ha denunciado a José Ignacio Landaluce. Ni una denuncia. Y todo es un acoso a esta persona sin importarle, si hacen daño a mi mujer, a mis hijas o a mi madre. Le exijo a la señora ministra que mientras no haya una denuncia, que yo sí he empezado los trámites para llevarlo ante la justicia para defenderme de ese acoso, retire usted inmediatamente lo que acaba de decir".

Esta denuncia, que desde febrero lleva anunciando el PSOE de Algeciras, es la que finalmente ha sido registrada este martes 9 de diciembre, como ha adelantado este medio por la posible comisión de deli