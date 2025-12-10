Comienza la aportación masiva de arena en Matalascañas pero Almonte pide ayuda a Juanma Moreno: "La situación es crítica"

Comienza a arreglarse a situación del litoral de Matalascañas tras el inicio de la aportación masiva de arena a esta playa, dependiente del municipio de Almonte (Huelva). Fue la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, quién anunció in situ este martes el inicio de las actuaciones programadas por el Gobierno central dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El proyecto ya en marcha conlleva la aportación de 70.000 metros cúbicos de arena a 3,7 kilómetros de la playa onubense.

Dos dragas se encuentran en la playa con 6.000 metros cúbicos y de 8.000 metros cúbicos, que desde este miércoles "van a impulsar a través de una tubería de más de un kilómetro, los 70.000 metros cúbicos de arena y de aportación masiva que se van a hacer en esta playa para lograr esa estabilización y evitar esa regresión", afirma Rico.

La obra de regeneración de la playa de Matalascañas durará 4 meses y permitirá garantizar la funcionalidad del sistema playa-duna, reforzar su papel de protección frente a temporales y asegurar su uso y disfrute en condiciones adecuadas tanto para la ciudadanía como para el ecosistema. Contempla varias intervenciones, entre las cuales se encuentra la remodelación de nueve de los actuales espigones para recuperar la antigua capacidad de retención.

Almonte lleva al Comité Europeo de las Regiones la situación "crítica" de Matalascañas

Por su parte el alcalde de Almonte, Francisco Bella (Ilusiona), ha llevado al Comité Europeo de las Regiones la situación "crítica" del litoral de Matalascañas, principalmente la del paseo marítimo de Caño Guerrero, una zona costera que ha sufrido un deterioro acelerado tras los últimos temporales. En este contexto, ha remitido un escrito al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su condición de primer vicepresidente de dicho Comité, trasladando la preocupación por esa situación.

Visita de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, a la playa de Matalascañas. / E.P.

Reclama la declaración de emergencia de las actuaciones necesarias en el litoral, la ejecución inmediata del proyecto de aportación de arena aprobado desde hace años y la reparación urgente del paseo marítimo, aplicando medidas de seguridad mientras se acomete una solución estructural definitiva.

Solicita, además, que la Dirección General de la Costa y el Mar asuma un papel directo y coordinado en estas intervenciones, dada la magnitud del problema y la necesidad de respuestas rápidas; que se actúe de forma prioritaria en la protección de la red de saneamiento y de la estación depuradora, actualmente en situación crítica, y que se retomen los proyectos comprometidos desde 2018 para integrarlos en una estrategia conjunta sobre el litoral de Matalascañas.

Así ha quedado el paseo marítimo de Matalascañas tras el temporal. / Policía Local de Matalascañas

Peligro de colapso en algunas zonas

El Ayuntamiento reclama también la elaboración de un estudio técnico integral que permita diseñar una solución estable y resistente frente al avance de la erosión, así como la declaración de emergencia ambiental dada la afección directa al entorno de Doñana.

El documento detalla que más de un kilómetro del paseo marítimo presenta roturas, hundimientos, pérdida de firme y tramos completamente inestables; y que existen zonas donde el colapso de la estructura es inminente y otras en las que el daño es prácticamente total, generando un riesgo real para la seguridad de las personas y comprometiendo la estabilidad de infraestructuras situadas en primera línea.

Riesgo de vertidos sin depurar

La erosión continuada ha dejado expuesta la red de saneamiento y la estación depuradora de Matalascañas, ubicadas bajo y en las inmediaciones del paseo. Según advierte el Ayuntamiento, el deterioro que presentan ambas instalaciones "podría derivar en episodios de vertidos sin depurar, con consecuencias sanitarias y ambientales significativas y una afección directa al entorno natural de Doñana".

En su escrito, el alcalde de Almonte recalca que esta solicitud responde a la obligación de proteger la seguridad de la población, garantizar la continuidad de la actividad económica de Matalascañas, un núcleo que vive principalmente del turismo y los servicios, y preservar un espacio natural de valor internacional.