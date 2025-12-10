Juan Andrés, funcionario de la Junta de Andalucía: "La subida salarial hacia muchísima falta, estamos deseándola"

Juan Andrés trabaja en la administración de la Junta de Andalucía desde hace 20 años y estos días está de celebración. A partir del 1 de enero tanto él como sus compañeros que lleven más de tres años trabajando en para la administración autonómica podrán pedir un aumento de sueldo. Además, ha este incremento se le sumará también el cerrado por los sindicatos con el Gobierno de España.

En las cenas de Navidad que estos días celebran los trabajadores de la Junta, los brindis tienen más intención que en otras ocasiones. A las risas y conversaciones habituales de las fechas, este año se suma una nueva celebración: en 2026 cobrarán más gracias a un nuevo complemento salarial establecido por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

"Hacía muchísima falta y estamos deseando ver cómo se ve reflejado en la práctica en nuestras nóminas", asegura a El Correo de Andalucía este empleado de la Agencia Tributaria. Así, ha lamentado que el sector público en la comunidad autónoma lleva "muchos años con un poder adquisitivo que se va reduciendo". De hecho, hacía casi 20 años que no se aprobaba una subida salarial en el tramo autonómico.

Casi 70.000 funcionarios se beneficiarán de la subida salarial

En noviembre, CSIF, UGT y CCOO firmaron un acuerdo con la Junta de Andalucía para transformar la administración pública autonómica. La principal victoria del texto era el establecimiento de un nuevo complemento salarial para los empleados públicos, que supone un aumento gradual de la nómina según los años que llevaran trabajando en la administración. Una incorporación que los igualas a otros trabajadores públicos del país.

Hasta ahora, los funcionarios andaluces se encontraban a la cola en cuanto a los salarios medios con respecto al resto de territorios. Este funcionario ha recordado que "en los puestos de C2 o E estamos hablando de sueldos muy bajos de 1.200 o 1.300 euros". Ahora, verán como sus nóminas suben entre 300 y 2.600 euros, según su puesto y su antigüedad. En total, se beneficiarán entre 65.000 y 70.000 empleados.

"Valora la carrera administrativa de todos y prima los que hemos tenido carreras más largas", desgrana Juan Andrés. Aun así, apunta que no solo es bueno para los trabajadores actuales, sino que "los compañeros que se integren en la carrera administrativa también se van a beneficiar". Además, puntualiza que este aumento podría generar un mayor "interés" de la ciudadanía por trabajar en el sector público.

Los funcionarios tendrán que solicitar el complemento

El complemento no es de carácter automático, sino que debe ser solicitado y conllevará un plazo de dos a tres meses, aunque se cobrará de forma retroactiva. Ante esta situación, el trabajador señala que "prácticamente todo el mundo lo va a solicitar" porque lo que hace es "sumar". "Su reflejo económico va a ser más que importante", destaca para insistir en que lo pedirán "el 100% de los trabajadores".

Además de la subida salarial, el acuerdo alcanzado entre las partes también incluye la actualización de los convenios colectivos del sector instrumental o los mecanismos de estabilización de la plantilla. Sin duda, una de las medidas más esperadas es la vuelta de la acción social, que fue suspendida en 2012 debido a la crisis económica y, pese a ser una reclamación constante, no ha sido hasta ahora cuando han podido recuperarla.

A diferencia de algunos compañeros que llevan menos tiempo trabajando en la administración, Juan Andrés recuerda que él sí que pudo beneficiarse de la acción social y recibió ayuda para la compra de gafas. "Todo eso se eliminó", ha lamentado para subrayar que los funcionarios y el resto de empleados públicos llevan muchos años luchando para recuperar esta línea de ayudas.