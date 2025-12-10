La Junta de Andalucía abrirá bolsas de empleo para funcionarios de Justicia en 2026: así será el nuevo sistema para las vacantes

La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía tiene previsto abrir nuevas bolsas de empleo para cubrir todas sus plazas vacantes en 2026. Pero lo hará a través de un nuevo sistema más ágil, completamente digitalizado y dividido por provincias a través de un nuevo decreto que ha aprobado el Consejo de Gobierno y que se encuentra ya en la fase final de tramitación con el objetivo de que entre en vigor durante el año 2026. Este plan, negociado con los sindicatos, se suma así al gran acuerdo marco suscrito de mejora de las condiciones laborales y sociales de toda la plantilla de la Administración General, Justicia y las agencias públicas.

Con base en este nuevo modelo, la Junta de Andalucía habilitará bolsas de empleo por provincias para cubrir las plazas vacantes de forma interina en cada una de sus categorías de la Administración de Justicia, es decir, Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial y otra para el Cuerpo Especial de Médicos Forenses. En cada una de ellas habrá una reserva del 10% para personas con discapacidad de las que el 2% serán para discapacidad intelectual y el 1% para otras enfermedades mentales.

El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a instancias de la Consejería que dirige José Antonio Nieto supone la renovación del actual sistema de bolsas que data de hace diez años. Inició su tramitación en octubre de 2024 y ahora entra en la recta final una vez superada la fase de exposición pública y alegaciones con el objetivo de renovar las condiciones de acceso como funcionarios interinos a la plantilla de la Junta de Andalucía.

Estos son los requisitos para cada una de las bolsas de la Justicia

Para formar parte de la bolsa del Cuerpo de Médicos Forenses se exige el Grado o Licenciatura en Medicina o equivalente y haberse presentado a alguna convocatoria de ese cuerpo o tener al menos un año de servicio.

Para las de los distintos cuerpos de funcionarios de Justicia (Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial) se exige una titulación universitaria, en el caso de los gestores procesales; Bachillerato o Formación Profesional, en el caso de los tramitadores; y el título de ESO en el cuerpo de Auxilio Judicial. También es necesario al menos un año de servicio o haber superado algún ejercicio de la convocatoria a ese cuerpo.

En el caso de los aspirantes admitidos en la bolsa con menos de tres meses de servicio (o un mes en el caso del cuerpo de Auxilio Judicial) tendrán la consideración de interinos en prácticas durante tres meses (uno en el caso de Auxilio Judicial) en los que recibirán la remuneración correspondiente a su cuerpo, si bien el decreto incorpora la posibilidad de realizar durante este periodo una formación sobre el sistema de gestión procesal que conllevará la superación de unas pruebas. La experiencia contará hasta 90 puntos, la superación de pruebas selectivas hasta un máximo de 64 puntos, las titulaciones hasta 23 puntos y la formación específica en los hasta otros 23 puntos.

Los aspirantes podrán solicitar su inclusión en más de una bolsa y provincia, si bien una vez publicados los listados definitivos en la web de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública dispondrán de diez días hábiles para optar por una de ellas, ya que sólo se podrá permanecer en una bolsa de uno de los cuerpos en una provincia.

Cómo actualizar los méritos y presentar el curriculum

La principal novedad incorporada en el nuevo modelo de las bolsas de empleo afecta a la digitalización. La presentación de los méritos y requisitos se realizará íntegramente de forma telemática a través de un modelo de currículum digital en el que toda la documentación quede archivada y se pueda actualizar de forma permanente incorporando nuevos méritos.

Para agilizar todos los procedimientos para la adjudicación de las plazas de funcionarios interinos, la lista de admitidos y excluidos se publicarán junto con la baremación provisional, lo que permitirá agilizar el proceso.

La convocatoria de las bolsas se realizará en el plazo máximo de tres meses desde la finalización de los procesos selectivos de acceso y el decreto fija un plazo máximo de seis meses desde que se inicia el procedimiento hasta la publicación de las listas definitivas ordenadas con los méritos baremados.