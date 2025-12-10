El PP ataca al PSOE por la denuncia contra el alcalde de Algeciras por acoso: "Qué casualidad que sea ahora"

El PP andaluz ha atacado este miércoles al PSOE por la denuncia interpuesta contra el senador y alcalde de Algeciras, José Luis Landaluce. El registro de la misma se ha producido en plena crisis socialista por las acusaciones por acoso contra Francisco Salazar y desde las filas populares han ironizado con la "casualidad" de que, después de meses de denuncias, no haya sido hasta ahora cuando se ha acudido al juzgado.

La denuncia contra el también senador gaditano ha llegado ahora a la Fiscalía del Tribunal Supremo después de meses de lucubraciones. La portavoz socialista en Algeciras, Rocío Arrabal, y la dirigente del PSOE local Isabel María Beneroso han presentado un escrito, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, donde han descrito una serie de hechos que podrían incurrir en malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

"Que curioso que se vayana el mismo día que un tsunami de sospecha de acoso a las mujeres se los está llevando por delante", ha manifestado el portavoz de los populares en el Parlamento, Toni Martín. De hecho, el diputado del PP ha asegurado que se trata de una "cortina de humo" para tapar lo que ocurre en el PSOE porque "desde febrero vienen diciendo que se iban a ir a los tribunales".

Landaluce rechaza dimitir de sus cargos

Landaluce ha presentado su suspensión temporal de la militancia del PP durante la tradicional rueda de prensa semanal en la Cámara de Martín. Así, al ser preguntado al respecto por los medios de comunicación, el portavoz no ha podido esconder su cara de sorpresa y ha reconocido no saber nada. Aun así, ha apuntado que "muchas veces en la mejor estrategia para uno poder defenderse es abandonar el cargo", aunque Landaluce se mantiene como alcalde y senador.

Desde la oposición parlamentaria han recordado que "hace mucho tiempo" que denunciaron en el Parlamento esta situación. "En Algeciras se sabía que tenía comportamientos bochornosos", ha recordado la portavoz de Por Andalucía, Esperanza Gómez. Como ella, el de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado que "ese señor debería haber dimitido". En Vox, Manuel Gavira, ha lamentado que "lo mismo que hacen los del PSOE, lo hacen los del PP".

"Si al PP le indignan tanto los acosadores en el partido de enfrente, los suyos le indignarán igual, ¿no?", se ha preguntado la portavoz adjunta del PSOE, Ángeles Férriz. La socialista ha reconocido que en su formación se han producido "retrasos" en la tramitación de las denuncias contra Salazar, pero ha defendido que sus procedimientos son públicos, "con sus aciertos y sus errores" y le ha preguntado al PP cuáles son los suyos.

El PSOE está "hasta el moño de puteros y acosadores"

Férriz ha asegurado que está "hasta el moño de puteros y acosadores". Así, ha desgranado que la de Algeciras, era "la alcaldía del terror para las mujeres" y que algunas denunciaron como "le han tocado el culo o que el alcalde les ha metido mano debajo de la mesa". "A mí me indignan en mi partido y fuera", ha insistido para señalar que le parece "repugnante" el comportamiento del PP por "tapar lo que está pasando".

Landaluce gobierna Algeciras desde el año 2011. Después de que en las municipales de 2019 necesitara el apoyo de Ciudadanos para mantenerse en el cargo, en 2023 recuperó su mayoría absoluta. Además, es senador desde 2015. Pese a los rumores sobre esta situación y la insistencia de la oposición, no ha abandonado ninguno de sus cargos. De hecho, al estar aforado, su caso lo investigará el Tribunal Supremo.

Desde el registro de este escrito por parte de las socialistas, la Fiscalía del Supremo tiene un plazo de seis meses para decidir qué hacer. El Ministerio Público podría archivar la denuncia sin iniciar una investigación, comenzar el estudio de la causa o si pide una prórroga al Fiscal Superior del Estado que, desde la salida de Álvaro García Ortiz, ocupa la experta en violencia de género Teresa Peramato.