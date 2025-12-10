Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grabado por un vecino

Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Córdoba

El incidente se produjo el pasado domingo y el afectado no ha presentado denuncia ante la Policía Nacional

La pelea entre un motorista y un conductor en Ciudad Jardín a plena luz del día fue grabada por un vecino

Diario CÓRDOBA

Adrián Ramírez

"Quita la puta moto, moro de mierda". Con estos insultos racistas arranca la brutal discusión que ha sorprendido a los vecinos de Ciudad Jardín, Córdoba, el pasado fin de semana. El enfrentamiento entre un motorista y el conductor de un turismo terminó en un atropello, patadas en la cabeza y varios puñetazos en plena calle Antonio Maura.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron a mediodía del pasado domingo 7 de diciembre y quedaron registrados en un vídeo grabado por un vecino desde su ventana, que posteriormente se difundió en redes sociales. En las imágenes puede verse cómo la discusión se encuentra ya avanzada cuando ambos protagonistas han bajado de sus vehículos. El conductor del coche profiere insultos como "subnormal", "payaso" o "quita la puta moto", además de insultos xenófobos. El conductor del turismo le recrimina al motociclista que no puede circular porque su ciclomotor bloquea la vía.

Imagen de archivo de la Policía Nacional en Córdoba.

Imagen de archivo de la Policía Nacional en Córdoba. / CÓRDOBA

Una discusión que va a más

En un momento de la disputa, el conductor del turismo tira la motocicleta al suelo mientras un tercer hombre intenta frenar la escalada de violencia. Tras una breve pausa en la que parece que la tensión disminuye, el agresor regresa al vehículo, vuelve a encararse con el motorista y la pelea se reaviva entre empujones e insultos.

La situación alcanza su punto más violento cuando el conductor se sube al coche y atropella al motorista, que cae al suelo. Acto seguido, el agresor baja del vehículo y le propina patadas en la cabeza mientras continúa insultándole. Varias personas intentan separarlos, sin éxito inicial. El conductor vuelve a abalanzarse sobre la víctima, la arrastra por el suelo y le asesta nuevos puñetazos, hasta que finalmente otros vecinos logran detener la agresión.

Fuentes de la Policía Nacional confirman que no hubo actuación policial, ya que no se recibió aviso durante el incidente y, hasta la fecha, no se ha presentado denuncia relacionada con estos hechos.

