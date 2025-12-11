"Habrá lluvias fuertes": el viernes se complica en Andalucía y Aemet pone a cinco provincias en alerta, una con nivel naranja

La situación se agrava en Andalucía este viernes tras la última actualización de la previsión por parte de Aemet. Ya no es una provincia en alerta por este segundo frente de la semana, son cinco y una de ellas con aviso naranja por lluvias. Un panorama meteorológico que se alargará dos días hasta el sábado, como ya adelantamos en este periódico.

Según avanza Rubén del Campo, portavoz de Aemet, las lluvias serán fuertes en Andalucía occidental y pueden ir acompañadas de tormentas, sobre todo en el Estrecho en Cádiz, además de en Huelva.

Dónde se sitúan las alertas este viernes

Aunque todavía es posible que varíen los avisos con el paso de las horas, en este momento hay cinco provincias en alerta en Andalucía este viernes: Almería con aviso amarillo por oleaje de 19.00 horas en adelante con vientos del este y nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros; Cádiz estará en alerta por lluvias desde las 20.00 horas, con aviso naranja en el Estrecho (hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas) y amarillo en el litoral y la Campiña.

También la costa de Granada estará en alerta amarilla por oleaje desde las 19.00 horas del viernes con vientos del este y nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros; la provincia de Huelva estará al completo con aviso amarillo por lluvias desde las 06.00 hasta las 18.00 horas; y finalmente la provincia de Málaga tendrá activo un aviso amarillo en Sol y Guadalhorce desde las 12.00 en adelante, y también amarillo, esta vez por oleaje en la costa desde las 19.00 horas en adelante.

Horas de lluvias en las ocho provincias andaluzas

Según indican los mapas meteorológicos de Aemet, esta es la probabilidad de lluvias en las ocho capitales andaluzas este viernes: Cádiz capital de 00.00 a 06.00 horas con un 10% de probabilidad de lluvias, de 06.00 a 12.00 horas un 55%; de 12.00 a 18.00 horas un 90% y de 18.00 a 24.00 horas un 75%; Córdoba capital de 00.00 a 06.00 horas con un 75% de probabilidad de lluvias, de 06.00 a 12.00 horas un 35%; de 12.00 a 18.00 horas un 25% y de 18.00 a 24.00 horas un 0%; Sevilla de 00.00 a 06.00 horas con un 10% de probabilidad de lluvias, de 06.00 a 12.00 horas un 55%; de 12.00 a 18.00 horas un 90% y de 18.00 a 24.00 horas un 50%.

Huelva capital de 00.00 a 06.00 horas tendrá un 80% de probabilidad de lluvias, de 06.00 a 12.00 horas un 100%; de 12.00 a 18.00 horas un 100% y de 18.00 a 24.00 horas un 90%; Almería de 00.00 a 06.00 horas con un 0% de probabilidad de lluvias, de 06.00 a 12.00 horas un 30%; de 12.00 a 18.00 horas un 25% y de 18.00 a 24.00 horas un 20%; Granada capital no tendrá lluvias este viernes; Málaga de 00.00 a 06.00 horas con un 100% de probabilidad de lluvias, de 06.00 a 12.00 horas un 100%; de 12.00 a 18.00 horas un 95% y de 18.00 a 24.00 horas un 40%; En Jaén, al igual que Granada, no lloverá este viernes.