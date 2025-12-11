La Junta de Andalucía podrá reutilizar su superávit para un plan extraordinario de inversión de 1.100 millones

El pasado 2 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó una medida pactada principalmente con el nacionalismo catalán para que todos los ayuntamientos y las comunidades autónomas que cumplieran una serie de requisitos pudieran reutilizar el superávit de 2024 (la diferencia entre el dinero que ingresó y el que gastó) en inversiones durante los próximos tres años. En el caso de Andalucía, los municipios podrán disponer a través de esta vía extraordinaria de más de 760 millones de euros. Sin embargo, la principal beneficiaria de esta medida acordada por el Ministerio de Hacienda será la Junta de Andalucía.

El ejercicio 2024 la Junta de Andalucía cerró con un supe superávit que permanecía bloqueado, de modo que únicamente se podían destinar a la cancelación de deudas sea a través de una amortización anticipada, como ha ocurrido en ayuntamientos como el de Sevilla, o a través de una reducción de los créditos que estaba previsto solicitar en el ejercicio para ejecutar inversiones.

Ahora, de acuerdo con el plan aprobado por el Ministerio de Hacienda, en torno a 1.100 millones de euros de este superávit, se podrán recuperar para la ejecución de inversiones durante los próximos tres años, de forma que se convierte en un complemento al mayor presupuesto que ha tenido Andalucía y que se aprobará de forma definitiva en los próximos días en el Parlamento andaluz con 51.597 millones de euros.

Este margen extra viene, no obstante, con condiciones. En primer lugar, la Administración que se acoja a esta medida tiene que cumplir con el periodo medio de pago y con los objetivos de estabilidad y de deuda pública. La Junta de Andalucía cumple, según fuentes consultadas, con estos criterios por lo que está en disposición de recuperar estos 1.100 millones para la ejecución de proyectos financieramente sostenible.

De hecho, en un escrito remitido este mismo año al Ministerio de Hacienda, la Junta de Andalucía solicitó medidas extraordinarias para poder reutilizar el excedente de ingresos recaudados en 2024 en relación con los gastos (el superávit) en servicios públicos o inversiones. El Gobierno andaluz, que tiene créditos de intereses cómodos en el mercado privado y no está interesado en realizar una macro operación de cancelación anticipada de deuda o en reducir los créditos que tiene previsto solicitar este año a los bancos

Los fondos no se podrán reutilizar de cualquier forma. El dinero sólo se podrá dedicar, según lo aprobado por el Consejo de Ministros, "para realizar inversiones con efectos positivos para el cambio climático, que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética, que permitan evitar gastos recurrentes o que impliquen ahorros en ejercicios futuros". Para ello, la Junta dispone de un margen de tres años. Entran en este marco infraestructuras de transporte como Metro, planes de vivienda o actuaciones contra la sequía.

Estos 1.100 millones de euros, en cualquier caso, no computarán en el techo de gasto de los próximos años. Es decir, suponen un mayor margen de recursos económicos y posibilidades de ejecución de los mismos.

Senda de déficit y condonación de deuda

La propuesta de reutilización del superávit para inversiones ha sido la única de las medidas planteadas durante las últimas semanas por el Ministerio de Hacienda que no se ha encontrado con un rechazo frontal por parte de la Junta de Andalucía.

El Gobierno de Juanma Moreno sí ha cuestionado el planteamiento de revisar la senda de déficit para las autonomías concediendo un margen de un 0,1% durante los próximos tres años. Esta medida, en el caso andaluz, supondría 234 millones en 2026, 244 en 2027 y 253 en 2028. Pero esto no es un dinero disponible y efectivo sino un mayor margen para el endeudamiento que no entra, de momento, en los planes del Gobierno andaluz que no tiene previsto un incremento de su deuda (sólo se piden créditos para refinanciar los ya contraídos y únicamente a través de entidades y fondos privados). No obstante, el Gobierno andaluz sí admitió que analizaría si acogerse a este recurso, no previsto en el proyecto de presupuesto para 2026, si finalmente es aprobado en el Congreso de los Diputados.

También mantiene un rechazo rotundo la Junta de Andalucía a la propuesta de quita de deuda planteada por el Ministerio de Hacienda y aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes. En el caso andaluz supone una quita de 18.791 millones de euros y un ahorro de intereses que el último informe de la Airef cifra en 2.655 millones de euros. Sin embargo, la Consejería de Hacienda mantiene su negativa a aceptar una medida que "no ha pedido nadie y que sólo beneficia a Cataluña", según subraya la portavoz Carolina España.

Margen para los ayuntamientos

El uso del superávit de 2024 tiene un impacto significativo en los ayuntamientos. En total, según los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, los municipios dispondrán de 761 millones de euros para financiar actuaciones que antes de la aprobación de este decreto se podían usar sólo para cancelar deuda. Así lo han hecho, por ejemplo, ayuntamientos como el de Sevilla.

En el caso de la provincia de Sevilla, el volumen de recursos que se incorporan al presupuesto de los ayuntamientos para inversiones asciende a 176,21 millones de euros como subrayaron el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, durante el encuentro que mantuvieron el pasado miércoles.