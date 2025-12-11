Salud pública
Mercados, centros comerciales, hermandades... Sitios donde te puedes vacunar de la gripe sin cita este sábado
Habrá un total de 41 puntos de vacunación en espacios con una gran afluencia de público
Este sábado, la Consejería de Sanidad, organiza una jornada extraordinaria de vacunación sin cita por toda Andalucía en lugares donde se prevé una gran afluencia de personas, como centros comerciales, hermandades o mercados, entre otros.
En total, son 41 puntos repartidos por municipios de las ocho provincias, con la intención de que sea más fácil para los usuarios acudir a la vacunación. Esta medida se une, según ha detallado en consejero de Sanidad, Antonio Sanz, a las jornadas sin cita organizadas los miércoles en los centros sanitarios.
A nivel provincial, este despliegue contempla la habilitación de cuatro puntos de vacunación en Almería, ocho en Cádiz, tres en Córdoba, cinco en Granada, tres en Huelva, cuatro en Jaén y siete en Málaga y Sevilla, respectivamente, todos ellos ubicados preferentemente en centros comerciales y localizaciones estratégicas de alto tránsito.
En total participan 150 enfermeras, que están en horario de 11:30 a 19:30 horas, en lugares como cofradías, centros comerciales, mercados o plazas. Pueden vacunarse todas las personas que acudan, tanto si están o no en un grupo de riesgo.
Puntos por provincias
Almería:
- Huércal-Overa. Plaza de La Constitución: 10:00-14:00
- Vera. Plaza Mayor: 10:00-14:00
- Almería. CC Torrecárdenas: 11:30-19:30
- Roquetas de Mar. CC Gran Plaza: 11:30-19:30
Cádiz:
- La Línea de la Concepción. CC Gran Sur: 11:30-19:30
- Algeciras. CC Puerta de Europa: 11:30-19:30
- Arcos. Plaza de Abastos: 8:00-15:00
- Jerez. CC Carrefour Norte: 11:30-19:30
- Jerez. CC Carrefour Sur: 11:30-19:31
- Jerez. Plaza de Abastos: 8:00-15:00
- Sanlúcar de Barrameda. Plaza de Abastos: 8:00-15:00
- San Fernando. CC Bahía Sur: 11:30-19:30
Córdoba:
- Lucena. Mercado Municipal de Abastos de Lucena: 10:00-16:00
- Córdoba. Centro de Salud de Santa Rosa: 9:30-13:30
- Córdoba. Centro de Salud Levante Sur: 9:30-13:30
Granada:
- Baza. Cine Ideal: 10:00-14.00
- Guadix. Mercado Municipal semanal: 10:00-14:00
- Motril. Plaza de la Aurora: 11:30-19:30
- Armilla. CC Nevada: 11:30-19:30
- Granada. CC Granadita: 11:30-19:30
Huelva:
- Aracena. Plaza de San Pedro: 10:00-18:00
- Lepe. Parque Comercial Lepe Sur: 12:00-18:00
- Huelva. Plaza de las Monjas: 12:00-18:00
Jaén:
- Úbeda. CC Carrefour: 11:30-19:30
- Andújar. CC Carrefour: 11:30-19:30
- Linares. CC Alcampo: 11:30-19:30
- Jaén. CC Jaén Plaza: 11:30-19:30
Málaga:
- Fuengirola. CC Miramar: 11:30-19:30
- Marbella. CC La Cañada: 11:30-19:30
- Vélez-Málaga. CC El Ingenio: 11:30-19:30
- Antequera. CC La Verónica: 11:30-19:30
- Ronda. Círculo de artistas (comúnmente conocido en Ronda como El Casino): 11:30-19:30
- Coín. Oficinas del Antiguo Ayuntamiento: 11:30-19:31
- Málaga. Cofradía Santo sepulcro: 11:30-19:30
Sevilla:
- Dos Hermanas. Mercado de Abastos: 8:30-14.30
- Morón de la Frontera. Punto Comercial Calle Pozo Nuevo: 9:00-14.30
- Mairena del Aljarafe. CC Metromar: 11:30-19:30
- Sevilla. Setas de la Encarnación: 11:30-19:30
- Écija. Centro Comercial N4: 11.30-19.30
- Estepa. Punto turístico Niño Anselmo: 11:30-19:00
- Marchena. Casa hermandad Cristo de San Pedro: 11:30-19:30
- Osuna. Volare-Zona comercial Calle Sor Ángela de la Cruz 87: 11:30-19:30
Como dato, el consejero de Sanidad ha dado a conocer que “Andalucía ha superado ya, en poco más de dos meses, el total de vacunas frente a la gripe administradas en toda la campaña de vacunación anterior con 1,73 millones de dosis de la vacuna antigripal”.
