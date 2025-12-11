Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud pública

Mercados, centros comerciales, hermandades... Sitios donde te puedes vacunar de la gripe sin cita este sábado

Habrá un total de 41 puntos de vacunación en espacios con una gran afluencia de público

Una mujer se vacuna contra la gripe y la covid en un centro de salud de Sevilla

Una mujer se vacuna contra la gripe y la covid en un centro de salud de Sevilla / Rocío Ruz / Europa Press

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Este sábado, la Consejería de Sanidad, organiza una jornada extraordinaria de vacunación sin cita por toda Andalucía en lugares donde se prevé una gran afluencia de personas, como centros comerciales, hermandades o mercados, entre otros.

En total, son 41 puntos repartidos por municipios de las ocho provincias, con la intención de que sea más fácil para los usuarios acudir a la vacunación. Esta medida se une, según ha detallado en consejero de Sanidad, Antonio Sanz, a las jornadas sin cita organizadas los miércoles en los centros sanitarios.

Jornada extraordinaria de vacunación sin cita

Jornada extraordinaria de vacunación sin cita / Consejería de Sanidad

A nivel provincial, este despliegue contempla la habilitación de cuatro puntos de vacunación en Almería, ocho en Cádiz, tres en Córdoba, cinco en Granada, tres en Huelva, cuatro en Jaén y siete en Málaga y Sevilla, respectivamente, todos ellos ubicados preferentemente en centros comerciales y localizaciones estratégicas de alto tránsito.

En total participan 150 enfermeras, que están en horario de 11:30 a 19:30 horas, en lugares como cofradías, centros comerciales, mercados o plazas. Pueden vacunarse todas las personas que acudan, tanto si están o no en un grupo de riesgo.

Puntos por provincias

Almería:

  • Huércal-Overa. Plaza de La Constitución: 10:00-14:00
  • Vera. Plaza Mayor: 10:00-14:00
  • Almería. CC Torrecárdenas: 11:30-19:30
  • Roquetas de Mar. CC Gran Plaza: 11:30-19:30
Vacunación en Almería

Vacunación en Almería / Consejería de Sanidad

Cádiz:

  • La Línea de la Concepción. CC Gran Sur: 11:30-19:30
  • Algeciras. CC Puerta de Europa: 11:30-19:30
  • Arcos. Plaza de Abastos: 8:00-15:00
  • Jerez. CC Carrefour Norte: 11:30-19:30
  • Jerez. CC Carrefour Sur: 11:30-19:31
  • Jerez. Plaza de Abastos: 8:00-15:00
  • Sanlúcar de Barrameda. Plaza de Abastos: 8:00-15:00
  • San Fernando. CC Bahía Sur: 11:30-19:30
Vacuanción en Cádiz

Vacuanción en Cádiz / Consejería de Sanidad

Córdoba:

  • Lucena. Mercado Municipal de Abastos de Lucena: 10:00-16:00
  • Córdoba. Centro de Salud de Santa Rosa: 9:30-13:30
  • Córdoba. Centro de Salud Levante Sur: 9:30-13:30
Vacunación en Córdoba

Vacunación en Córdoba / Consejería de Sanidad

Granada:

  • Baza. Cine Ideal: 10:00-14.00
  • Guadix. Mercado Municipal semanal: 10:00-14:00
  • Motril. Plaza de la Aurora: 11:30-19:30
  • Armilla. CC Nevada: 11:30-19:30
  • Granada. CC Granadita: 11:30-19:30
Vacunación en Granada

Vacunación en Granada / Consejería de Sanidad

Huelva:

  • Aracena. Plaza de San Pedro: 10:00-18:00
  • Lepe. Parque Comercial Lepe Sur: 12:00-18:00
  • Huelva. Plaza de las Monjas: 12:00-18:00
Vacunación en Huelva

Vacunación en Huelva / Consejería de Sanidad

Jaén:

  • Úbeda. CC Carrefour: 11:30-19:30
  • Andújar. CC Carrefour: 11:30-19:30
  • Linares. CC Alcampo: 11:30-19:30
  • Jaén. CC Jaén Plaza: 11:30-19:30
Jaén

Vacunación en Jaén / Consejería de Sanidad

Málaga:

  • Fuengirola. CC Miramar: 11:30-19:30
  • Marbella. CC La Cañada: 11:30-19:30
  • Vélez-Málaga. CC El Ingenio: 11:30-19:30
  • Antequera. CC La Verónica: 11:30-19:30
  • Ronda. Círculo de artistas (comúnmente conocido en Ronda como El Casino): 11:30-19:30
  • Coín. Oficinas del Antiguo Ayuntamiento: 11:30-19:31
  • Málaga. Cofradía Santo sepulcro: 11:30-19:30
Vacunación en Málaga

Vacunación en Málaga / Consejería de Sanidad

Sevilla:

  • Dos Hermanas. Mercado de Abastos: 8:30-14.30
  • Morón de la Frontera. Punto Comercial Calle Pozo Nuevo: 9:00-14.30
  • Mairena del Aljarafe. CC Metromar: 11:30-19:30
  • Sevilla. Setas de la Encarnación: 11:30-19:30
  • Écija. Centro Comercial N4: 11.30-19.30
  • Estepa. Punto turístico Niño Anselmo: 11:30-19:00
  • Marchena. Casa hermandad Cristo de San Pedro: 11:30-19:30
  • Osuna. Volare-Zona comercial Calle Sor Ángela de la Cruz 87: 11:30-19:30

Vacunación en Sevilla

Vacunación en Sevilla / Consejería de Sanidad

Como dato, el consejero de Sanidad ha dado a conocer que “Andalucía ha superado ya, en poco más de dos meses, el total de vacunas frente a la gripe administradas en toda la campaña de vacunación anterior con 1,73 millones de dosis de la vacuna antigripal”.

