El alcalde del PSOE de un municipio de Córdoba dimite tras ser señalado por acoso sexual

El alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández (PSOE), ha sido señalado este viernes por acoso sexual tras revelarse unos mensajes enviados por whatsapp a una mujer, supuesta trabajadora del Ayuntamiento de esta localidad de Los Pedroches. Las conversaciones del regidor con esta mujer han sido publicadas por ABC y en ellas Fernández se dirige a su interlocutora con expresiones como "estoy solito en el ayunta" y le reclama "una buena comida de almeja".

Fernández, en conversación con este medio, asegura que estas conversaciones se enmarcan en el ámbito privado y niega que la receptora de los mensajes sea una subordinada o trabajadora del Ayuntamiento. "No es subordinada, ni trabajadora del Ayuntamiento. Los trabajadores son los que están todos los días", ha dicho el alcalde, muy afectado, que afirma haber conocido la noticia hoy mismo.

"Será una persona que he hablado con ella", pero "no es una trabajadora del Ayuntamiento", ha indicado Fernández, añadiendo que este asunto "es una cosa privada" y "hacemos carnaza de todos lados". Tras conocer la noticia, Fernández ha manifestado a este medio que "me da vergüenza salir a la calle".

Parte de las conversaciones, tal como puede verse en los whatsapp, se remontan al año 2023. En ellas, Fernández le dice a la mujer que la echa "mucho de menos" y le indica que "de verdad tengo ganas". Algunos de esos mensajes se mandaron de noche y la mujer le recrimina su actitud. "Anda anda duérmete" o "anda anda déjate de gilipolleces" son algunas de las respuestas que recibe el alcalde.

Comunicado del PSOE

El PSOE ha emitido un comunicado asegurando que Luis Fernández Rodríguez "ha comunicado a la Dirección Provincial del PSOE de Córdoba, ante la petición de renuncia a la militancia y de sus cargos instituciones por las acusaciones de acoso ante una trabajadora municipal aparecidas en prensa, su decisión de entregar de manera inmediata todos sus cargos orgánicos e institucionales tras las informaciones aparecidas hoy en diversos medios de comunicación sobre un presunto caso de acoso sexual".

Por el momento el PP, consultado por este medio, no se ha pronunciado sobre este caso de supuesto acoso sexual del ya exalcalde de Belalcázar.