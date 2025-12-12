La borrasca Emilia golpeará Andalucía durante cuatro días pero ya avisan de lo que viene el martes

Aemet ha lanzado un aviso especial por la profundización de la borrasca Emilia, con cuatro días de incidencia: este viernes sábado, domingo y lunes. La borrasca se situará hasta el domingo entre el Golfo de Cádiz y las Canarias y pondrá en alerta, entre otras comunidades a Andalucía, con las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga con alertas por lluvias, viento, tormentas y oleaje. Pero la inestabilidad no se queda ahí, a la par que Emilia comienza a debilitarse el lunes, llega a la vez un gran frente atlántico que volverá a traer lluvias y llenar de tormentas toda la comunidad andaluza ya el mismo lunes por la noche, y continuar el martes.

Así, Emilia dará lugar a un temporal de viento, oleaje y lluvias intensas en Canarias, así como a lluvias fuertes y persistentes en Andalucía, en concreto sobre el extremo suroeste peninsular y área del Estrecho, que pueden estar acompañados de tormentas. A partir del domingo se espera un incremento de la inestabilidad en el área mediterránea, con precipitaciones que durante este día podrán dar lugar a acumulados significativos en áreas del sureste peninsular.

Alertas en Andalucía el sábado y domingo

A día de hoy, con una previsión susceptible de cambiar con el paso de las horas, el domingo habrá cuatro provincias andaluzas as en alerta: Cádiz será la provincia más afectada, con aviso amarillo por lluvias en la Campiña hasta las 12.00 horas; toda la costa con aviso amarillo por oleaje desde las 03.00 horas en adelante; habrá alerta naranja por lluvias en el litoral gaditano hasta las 12.00 horas; y finalmente en el Estrecho habrá alerta de nivel naranja por lluvias, vientos y tormentas hasta las 12.00 horas, pasando a nivel amarillo hasta final de la jornada.

El sábado estará también afectada la costa de Granada con aviso amarillo por oleaje. Málaga estará en alerta en la costa con aviso amarillo todo el día por oleaje, además de aviso amarillo por lluvia y viento en la comarca de Sol-Guadalhorce. Almería, por su parte, tendrá activo un aviso amarillo por oleaje todo el día y viento desde las 12.00 horas en adelante;

El domingo estarán las mismas provincias en alerta, aunque con menos incidencia. Almería estará con aviso amarillo por lluvias las 24 horas en el Valle de Almanzora y Los Vélez, aviso amarillo por oleaje hasta las 15.00 horas en Poniente y Almería Capital-Costa, y también el mismo nivel de avisos , esta vez por lluvias, en el Levante almeriense. Cádiz con aviso amarillo por oleaje en el Estrecho hasta las 12.00 y en el litoral gaditano hasta las 08.00 horas. La costa granadina y la malagueña también estarán afectadas con aviso amarillo por oleaje hasta las 15.00 horas ambas.

Situación el lunes por la noche y que seguirá el martes. / Aemet

Lo que se espera la semana que viene

Mientras se debilita la borrasca Emilia el lunes el escenario más probable es que las precipitaciones se extiendan al resto del área mediterránea perdiendo intensidad progresivamente, dando por finalizado este episodio de borrasca. Sin embargo, a partir del martes 16 la llegada de nuevas perturbaciones atlánticas darían lugar a precipitaciones generalizadas en Península y Baleares.

En Andalucía, según indican los mapas meteorológicos de Aemet, estos nuevos frentes atlánticos llenarán de lluvias y tormentas toda la comunidad autónoma el martes y miércoles, todo teniendo en cuenta una alta incertidumbre por la distancia en el tiempo, habrá que estar atentos a su evolución.