Los funcionarios de la Junta de Andalucía tendrán dos opciones de ascenso al año: así será la carrera horizontal desde 2026

El acuerdo suscrito entre la Junta de Andalucía y los sindicatos para una "mejora histórica" de las condiciones laborales de los funcionarios incluye una mejora salarial, un nuevo sistema de evaluación periódica cada año y por primera vez un sistema regulado de carrera horizontal. Es decir, se pacta fijar un modelo de promoción interna que permita en función de la antigüedad y del cumplimiento de los objetivos incrementar las retribuciones de forma escalonada y progresiva. El desarrollo de esta iniciativa se ha plasmado en el nuevo decreto de evaluación del desempeño y carrera horizontal que se encuentra desde este jueves en exposición pública.

La carrera horizontal se regula en el nuevo decreto como "el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional a través del ascenso en un sistema de tramos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo". Para ello, cada funcionario (con plaza fijada o interino) tendrá que solicitarlo. Y para ello se articularán dos convocatorias al año. La primera en abril, que se resolverá como muy tarde el 31 de agosto. Y la segunda en octubre, que se debe definir como máximo el 31 de enero.

El plan de ascensos se articula de forma voluntaria, escalonada y progresiva. Así, se divide la carrera profesional de un funcionario de la Junta de Andalucía en seis tramos: el inicial, de desarrollo, intermedio, avanzado, experto y superior. Cada uno de ellos tiene asignado un complemento económico distinto que varía también en función de la categoría de la plaza. Se podrán beneficiar los funcionarios con plaza y aquellos en situación de interinidad pero deberán siempre solicitarlo con carácter previo.

¿Qué requisitos se establecen para la carrera horizontal de funcionarios?

El primer requisito básico que establece el nuevo decreto para la carrera horizontal es la antigüedad en el puesto. Para poder solicitar un ascenso dentro de la carrera horizontal se requiere haber ocupado durante un tiempo determinado su plaza. La hoja de ruta que se establece es la siguiente:

Tramo I. Fase inicial: Tres años

Tramo II. Fase de desarrollo: Tres años

Tramo III: Fase Intermedia: Cuatro años

Tramo IV: Fase avanzada: Cuatro años

Tramo V: Fase experta: Cinco años

Tramo VI. Fase superior: Seis años.

Además de haber superado este periodo de tiempo, los funcionarios deben contar con una evaluación positiva a través del procedimiento establecido que determina que cada año se debe analizar el cumplimiento de sus objetivos de carácter individual y también colectivo. Se medirán en este caso por parte de una comisión técnica una serie de parámetros entre los que se encuentran las competencias profesionales, la formación, los títulos oficiales, la innovación, las competencias digitales, o la participación en procesos de transferencia del conocimiento.

¿Cuáles son los plazos para la implantación de la carrera horizontal en la Junta de Andalucía?

El objetivo de la Consejería de Justicia y Función Pública es que el nuevo decreto entre en vigor en el año 2026 de forma que durante ese ejercicio toda la plantilla pueda cobrar ya al menos el dinero correspondiente al tramo I de la nueva carrera horizontal y, por tanto, podrán percibir el 100% de las retribuciones del nuevo complemento. Quienes estén encuadradas en tramos superiores percibirán además el 20% del siguiente tramo. Se tendrá que solicitar en cualquier caso y se cobrará con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

En 2027 se abrirá ya el tramo II al 100%, y el 45% del tramo 3. Y así progresivamente cada año hasta que en el año 2029 se alcance la plena consolidación de todos los tramos de las nuevas retribuciones.

Cada uno de los tramos tiene un importe asignado que consolida de forma que cuando se pasa de un nivel a otro se suman complementos y se incrementa por tanto la retribución. Las cuantías van desde los 310 euros del tramo I de la categoría de funcionario E hasta los 2.613 euros del complemento de tramo VI para la categoría A1.