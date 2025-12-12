Juanma Moreno bajó seis puntos en sus encuestas por los cribados: "No está garantizada la mayoría absoluta"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido este viernes por primera vez públicamente la repercusión electoral que ha tenido la crisis de los cribados del programa de cáncer de mama. Concretamente, subrayó que sus sondeos reflejaron una "caída de seis puntos", aunque posteriormente "se recuperaron".

"Ahora mismo no tenemos garantizada la mayoría absoluta", llegó a afirmar el presidente durante el acto de presentación de su libro Manual de Convivencia en Barcelona. Aunque de la misma forma ha indicado qu "estamos cerca" y se ha declarado "optimista" ante el reto de renovar la mayoría absoluta que ahora mismo tiene en el Parlamento de Andalucía.

"Cuando llegue el momento electoral que el voto útil va a funcionar "ante un PSOE que está desapareciendo" para frenar a Vox, al que considera como "el adversario más complejo que puede romper la mayoría".

Ha apostado por hacer "una campaña muy seria" al considerar que "nos jugamos mucho de tener estabilidad a no tenerla", mientras que ha advertido que Andalucía se juega en un escenario de inestabilidad "todo lo que hemos ganado de prestigio".

La crisis de los cribados

Moreno ha reconocido que en sus siete años al frente de la Junta de Andalucía la crisis de los cribados de cáncer de mama ha supuesto la "más profunda", al tiempo que ha asegurado que "fui injustamente tratado" . Tras calificar como el episodio "peor y más doloroso" la crisis política y de gestión suscitada con el problema de comunicación de resultados de mamografías dudosas sobre la malignidad del tumor de las pacientes de cáncer de mama, ha blandido también que de las 2.713 afectadas "el 99% no tiene lesiones tumorales" dentro de un programa donde se hacen medio millón de mamografías.

Moreno ha situado el foco del problema en "una jefatura de servicio que se saltó el protocolo", que no ha mencionado pero el Gobierno andaluz siempre ha situado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ha afirmado haberse "sentido responsable", mientras que ha reivindicado haber afrontado la crisis de "libro", con decisiones como "pedir perdón" y que "personalmente lo pasé mal".

"Aquello fue un error y asumo que es un error", ha razonado al respecto, antes de apuntar que durante este problema ha habido "cosas que no eran verdad" y se ha congratulado con que "el tiempo iba a poner las cosas en su sitio", en una referencia velada, sin mencionarlo, al archivo de la denuncia que interpuso la asociación Amama por la Fiscalía de Sevilla, que descartó la comisión de delitos.