Montero defiende que las mujeres acudan a los tribunales si hay delito: "El PSOE no es un sustitutivo de la justicia"

Ha habido contraprogramación de agendas esta mañana de viernes entre la número 2 y la número 3 del PSOE, María Jesús Montero y Rebeca Torró. A la hora que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda atendía a los medios, en los minutos previos de los Premios Plaza de España en Sevilla, y se le preguntaba, además de por la investigación y detención de la UCO al ex presidente de la SEPI, por el caso Salazar, la secretaria de organización se pronunciaba por primera vez en público al respecto de un asunto que "ha sacudido" al partido del gobierno.

Torró ha explicado que el PSOE ofrecerá "respaldo jurídico" a las mujeres que quieran denunciar a Salazar y ha abierto expediente a otros dos exdirigentes: a Antonio Hernández, el que fuera número dos de Salazar y fue cesado esta semana de su cargo en la Moncloa, por ser "posible conocedor de los hechos" y no denunciarlos. Otro al ya exsecretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo, que dimitió de sus cargos orgánicos e institucionales este jueves y sobre el que ha trascendido una denuncia de acoso contra él, aunque en el PSOE no tienen constancia de esta misma.

La vicesecretaria general ha defendido este viernes la actuación del PSOE en el llamado caso Salazar y ha reclamado mayor rapidez y rigor en la tramitación de los expedientes internos por casos de acoso o comportamientos inapropiados. Montero ha insistido en que el revuelo generado en torno al caso "sacude" especialmente al partido porque "somos un partido feminista y exigente con los comportamientos de nuestros cargos".

Montero ha subrayado que el PSOE dispone de "protocolos y herramientas" para que las mujeres del partido denuncien ciertras actitudes o situaciones de discriminación por el hecho de ser mujeres. "Las mujeres sabemos de los que estamos hablando", ha insistido. Sin embargo, ha recalcado que el ámbito partidario tiene límites claros: "El PSOE no es un sustitutivo de la Justicia. Si algún comportamiento es constitutivo de delito, debe acudirse a los tribunales. Si hay delito esas mujares a la Justicia".

La ministra ha recordado que el protocolo interno debe "rodar" y funcionar de manera eficaz para que las mujeres se sientan protegidas: "Las víctimas tienen que sentirse arropadas. Tenemos que mejorar todas estas cuestiones”. En este ámbito, ha reivindicado la necesidad de agilizar los procedimientos: "Debe haber celeridad en la tramitación de los expedientes. No es normal, no puede ocurrir que se alarguen tanto, porque alrededor de todo esto la víctima vive una situación de angustia".

"Se produce este revuelo porque somos un partido exigente"

Montero ha defendido que la contundencia con la que el PSOE actúa ante estos episodios genera mayor exposición pública: "Por eso se produce este revuelo, porque somos un partido exigente y debemos ser ejemplares. Ojalá en otros partidos hubiera la misma reacción y el mismo impacto mediático" ha referido para criticar la "hipocresía" con la que el PP está actuando con el caso del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que ha sido denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por el PSOE: "Lleva mucho tiempo preguntándose en el Parlamento sobre este asunto y ahora me pide a mí explicaciones que dé explicadiones por Salazar pero en el caso de Landaluce dice que la debe dar él".

La vicepresidenta ha defendido que en el PSOE no hay responsables señalados que continúen en puestos orgánicos: "No hay ninguna persona denunciada que siga en sus cargos. No veo lo mismo en el PP. Parece que esto está concentrado en el PSOE cuando lo grave es que en otros partidos estos mecanismos ni siquiera existen".

Pese a la intensidad del debate, Montero ha pedido actuar con equilibrio: "En estos casos hace falta cautela y discreción, pero no condenar antes de tiempo". Según la ministra, el incremento del número de denuncias internas no debe interpretarse como un síntoma de deterioro, sino como consecuencia lógica de tener procedimientos que funcionan.