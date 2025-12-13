Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Evaluación funcionariosAscensos funcionarios JuntaAccidente GuillenaViviendas HiguerónBorrasca EmiliaSuperávit Junta
instagramlinkedin

El alcalde de Algeciras deja el grupo del PP en el Senado tras la denuncia por acoso y malversación

Landaluce pasará al grupo mixto aunque se mantiene de momento en la Cámara Alta

El senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce

El senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

El Correo

El Correo

MADRID

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha registrado formalmente su baja como senador del Grupo Popular después de que él mismo suspendiera temporalmente su militancia por la denuncia presentada contra él por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual.

José Ignacio Landaluce lleva siendo senador 'popular' desde 2016 y en esta legislatura era presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, además de vocal en otras cinco comisiones parlamentarias. Las mismas fuentes han precisado que corresponde a él decidir si mantiene el acta como senador o renuncia a él.

El propio alcalde de Algeciras anunció esta semana su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor ante la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

En una nota, Landaluce precisó que renunciaba a sus cargos orgánicos, pero no lo hacía a sus cargos institucionales como alcalde de Algeciras y como senador. Sin embargo, el PP ha forzado la marcha del Grupo Popular tras registrar su baja.

Noticias relacionadas y más

En cualquier caso, el alcalde de Algeciras sigue denunciando que la actuación del PSOE "obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
  2. Andalucía se prepara para un segundo frente: pueden ser dos días y con Huelva otra vez en alerta por lluvias
  3. Juan Andrés, funcionario de la Junta de Andalucía: 'La subida salarial hacia muchísima falta, estamos deseándola
  4. Luz verde al 'acuerdo histórico' para subir salarios: 'Los funcionarios andaluces cobrarán como en otras comunidades
  5. Los funcionarios de la Junta de Andalucía tendrán dos opciones de ascenso al año: así será la carrera horizontal desde 2026
  6. Un frente barrerá este miércoles Andalucía con lluvias generalizadas: estas son las provincias más afectadas y las horas
  7. Habrá lluvias fuertes': el viernes se complica en Andalucía y Aemet pone a cinco provincias en alerta, una con nivel naranja
  8. Andalucía convoca sus primeras oposiciones para catedráticos de institutos en 20 años con 1.500 plazas

Andalucía convocará las oposiciones de educación de 2026 sin plazas para maestros: priorizará Secundaria y FP

Andalucía convocará las oposiciones de educación de 2026 sin plazas para maestros: priorizará Secundaria y FP

El alcalde de Algeciras deja el grupo del PP en el Senado tras la denuncia por acoso y malversación

El restaurante más navideño de Andalucía está en este pueblo de Granada: la mejor decoración y comida con vistas al mar

El restaurante más navideño de Andalucía está en este pueblo de Granada: la mejor decoración y comida con vistas al mar

Juanma Moreno bajó seis puntos en sus encuestas por los cribados: "No está garantizada la mayoría absoluta"

Juanma Moreno bajó seis puntos en sus encuestas por los cribados: "No está garantizada la mayoría absoluta"

Montero defiende que las mujeres acudan a los tribunales si hay delito: "El PSOE no es un sustitutivo de la justicia"

Montero defiende que las mujeres acudan a los tribunales si hay delito: "El PSOE no es un sustitutivo de la justicia"

El alcalde del PSOE de un municipio de Córdoba dimite tras ser señalado por acoso sexual

El alcalde del PSOE de un municipio de Córdoba dimite tras ser señalado por acoso sexual

¿Y ahora qué pasa con Landaluce? Tres escenarios en la Fiscalía del Supremo tras la denuncia del PSOE

La borrasca Emilia golpeará Andalucía durante cuatro días pero ya avisan de lo que viene el martes

La borrasca Emilia golpeará Andalucía durante cuatro días pero ya avisan de lo que viene el martes
Tracking Pixel Contents