El alcalde de Algeciras deja el grupo del PP en el Senado tras la denuncia por acoso y malversación
Landaluce pasará al grupo mixto aunque se mantiene de momento en la Cámara Alta
El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha registrado formalmente su baja como senador del Grupo Popular después de que él mismo suspendiera temporalmente su militancia por la denuncia presentada contra él por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual.
José Ignacio Landaluce lleva siendo senador 'popular' desde 2016 y en esta legislatura era presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, además de vocal en otras cinco comisiones parlamentarias. Las mismas fuentes han precisado que corresponde a él decidir si mantiene el acta como senador o renuncia a él.
El propio alcalde de Algeciras anunció esta semana su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor ante la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.
En una nota, Landaluce precisó que renunciaba a sus cargos orgánicos, pero no lo hacía a sus cargos institucionales como alcalde de Algeciras y como senador. Sin embargo, el PP ha forzado la marcha del Grupo Popular tras registrar su baja.
En cualquier caso, el alcalde de Algeciras sigue denunciando que la actuación del PSOE "obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal".
