Andalucía convocará las oposiciones de educación de 2026 sin plazas para maestros: priorizará Secundaria y FP

Este 2025 la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía convocó una de las mayores oposiciones de los últimos años con 7.655 plazas a las que se presentaron más de 38.000 personas. Se sumaron en un mismo proceso los puestos disponibles de Primaria, Secundaria y escuelas de idiomas con el objetivo de unir todas las vacantes acumuladas de las ofertas de empleo público de los años 2022, 2023, y 2024.

La Junta de Andalucía prepara ahora las oposiciones de 2026 y el planteamiento inicial es que no se volverán a convocar todas las categorías. Sobre la mesa de negociación con los sindicatos está el plan de la Consejería de que no salgan plazas de maestros de Primaria dado que acumulan ya dos años consecutivos (en el último hubo 4.390 plazas). Así lo ha apuntado la consejera de Desarrollo Educativo. Carmen Castillo, en su última comparecencia en el Parlamento autonómico en la que anunció que las prioridades serán especialidades de Secundaria y el primer proceso en 20 años para catedráticos de institutos. Desde la Consejería han confirmado que ese es en estos momentos el planteamiento.

Esta decisión supone que los interinos y los aspirantes que no consiguieran superar el examen convocado en 2025 tendrán que esperar al menos un año para una nueva oportunidad que llegará a partir del año 2027 cuando se apruebe la siguiente convocatoria de oposiciones con las plazas que se hayan generado.

La Consejería, no obstante, mantiene su objetivo de que en estos dos años (2025 y 2026) se alcancen las 14.000 plazas convocadas disponibles para educación. Teniendo en cuenta que el volumen de 2025 fue de en torno a 8.000, la previsión es que el próximo ejercicio se abran las 6.000 restantes. Se aplicará además el 100% de tasa de reposición. Es decir, se convocarán todas las plazas que se queden libres por jubilaciones o cualquier otro motivo.

¿Cuáles serán las prioridades de las oposiciones de 2026?

La Junta de Andalucía aún no ha determinado cuál será la cifra global de plazas que se ofertará en 2026, entre otras cuestiones porque aún hay que definir la oferta pública de empleo correspondiente a 2025 y la que se pueda aprobar a principios del próximo año que se pueda sumar a tiempo para las oposiciones.

Pero sí están determinadas las prioridades. La primera es que "por primera vez en 20 años" se ponga en marcha una oferta de 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria, Idiomas, de Artes Plásticas y de Diseño. Una medida que viene precedida de un acuerdo con los sindicatos.

Junto a esto está previsto que se refuercen especialidades de Secundaria, como matemáticas o informática, que se convocaron en 2025 pero que quedaron vacantes en buena medida por falta de aspirantes que superaran las pruebas selectivas. También se sumarán otras no convocadas como Educación Física, Orientación Educativa, Tecnología o Física y Química. También saldrán plazas de música y artes escénicas, así como de especialistas en Formación Profesional.

Más de 30.000 plazas en distintas especialidades

La Junta de Andalucía subraya que en los últimos años se han convocado más de 33.000 plazas de distintas especialidades educativas, un dato que ha permitido, según el Gobierno andaluz, reducir de forma progresiva la temporalidad en la plantilla. En estos momentos la temporalidad en la educación andaluza se sitúa en un 18,9% según datos de la Encuesta de Población Activa.

Pese a lo elevado de los datos en comparación a las exigencias de Europa, la consejera ha aplaudido que la cantidad de interinos que trabajan en Andalucía es la más baja de España y se sitúa 12 puntos por debajo de la media. En este punto, la consejera recordó en el Parlamento que desde 2020 se convocan plazas con una tasa de reposición del 100% y, según sus palabras, "eso es la primera vez que se hace en Andalucía".