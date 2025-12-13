Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne esta tarde la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde

No se habla de otra cosa en Belalcázar. La dimisión del alcalde de la localidad Francisco Luis Fernández (PSOE) tras difundirse unos mensajes de contenido sexual a una subordinada copan las conversaciones en cualquier rincón del municipio. La sensación es de estupefacción por la repercusión de la noticia, pero no por lo que se cuenta, ya que son muchos los vecinos que aluden a que “era un tema conocido en el municipio”. “Lo sabía mucha gente, era una cosa conocida”, narra una persona a Diario CÓRDOBA en un día donde también los silencios mandan.

Jessica Jiménez, alcaldesa en funciones

Mientras tanto, el PSOE de Belalcázar mantiene en la tarde de este sábado una ejecutiva en la que analizará la situación y determinará los pasos que van a dar a partir de la dimisión de Francisco Luis Fernández. Una renuncia que se le solicitó desde el PSOE provincial, pero también desde la Agrupación socialista local. Así lo confirmó a este periódico el secretario local del partido, David Guerrero, que indicó que “fuimos contundentes desde el momento en el que conocimos la noticia, no cabe otra postura que la de condenar los hechos y estar al lado de las mujeres”.

Guerrero explica que “estamos en shock, seguimos estándolo, todos los compañeros”. El secretario local de los socialistas de Belalcázar señala que “cuando saltó la noticia estábamos en el Ayuntamiento, nos pidió disculpas y nos dijo que nos había fallado. Tenemos claro que esto está lejos de lo que es el PSOE de Belalcázar, de los valores de nuestro partido y, por eso, pedimos la dimisión y él ha actuado de forma inmediata”. Hasta que se celebre un pleno extraordinario que determine la sucesión en el cargo, será Jessica Jiménez, primera teniente de alcalde, la que ejerza de alcaldesa en funciones.