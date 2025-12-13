María José, interina en Andalucía: "Es mejor que no salgan plazas de maestro en las oposiciones de 2026"

El plan de la Junta de Andalucía para las oposiciones de 2026 es que no haya plazas para maestros de Educación Primaria. Este 2025 la Consejería de Desarrollo Educativo ya convocó una de las mayores oposiciones de los últimos años con 7.655 plazas a las que se presentaron más de 38.000 personas. Y para el año que viene la idea es no volver a convocar todas las categorías. En concreto, sobre la mesa de negociación con los sindicatos está el plan de la Consejería de que no salgan plazas de maestros de Primaria dado que acumulan ya dos años consecutivos (en el último hubo 4.390 plazas).

Una de las afectadas es María José, interina gaditana de 38 años que lleva tres oposiciones seguidas sacando un 9 de nota media y sin conseguir plaza. Aunque ella razona que, tal y como son las puntuaciones y cómo se mueve la bolsa, es una buena noticia. "Lo mejor es que no haya oposiciones. En la bolsa de Primaria hay muchísimos interinos porque con el COVID entramos muchos maestros a trabajar al ser una circunstancia especial de que necesitaban más maestros. ¿Qué pasa ahora? Que no llaman a tantos, y la bolsa de empleo tiene que sanearse. La única forma de que se sanee y entremos los interinos es no habiendo oposiciones", explica a El Correo de Andalucía.

Las prioridades en 2026 serán especialidades de Secundaria y el primer proceso en 20 años para catedráticos de institutos. Esta decisión supone que los interinos y los aspirantes que no consiguieran superar el examen convocado en 2025 tendrán que esperar al menos un año para una nueva oportunidad que llegará a partir del año 2027 cuando se apruebe la siguiente convocatoria de oposiciones con las plazas que se hayan generado.

"En mi caso, yo no he trabajado desde 2021. No me han vuelto a llamar. Si me dices que van a salir todas las oposiciones todos los años, va a haber muchísimas plazas y el tiempo de servicio va a contar mucho, pues vale. Pero si no, no puede haber oposiciones", prosigue valorando esta opositora.

María José critica la ponderación de un máster o el nivel de inglés. "Es un negocio. Los másters cuestan cerca de 4.000 euros. Y el C1 puntúa medio punto, que tampoco me parece lógico porque en Primaria no hace falta para dar clases. Muchos colegios no son bilingües. Eso está muy mal hecho", opina. "Este año han salido muchísimas plazas y la gente se las ha llevado con dos carreras y dos másters. Al final la plaza está comprada", abunda.

Por eso pide "sanear" la bolsa y así poder trabajar de profesora, dado que actualmente se gana la vida en una tienda de ropa. Además, comenta la reincorporación en el proceso de personas que "fueron invalidadas y las volvieron a llamar pese a que no cumplían uno de los requisitos de la convocatoria. Yo tenía mi plaza, una de esas personas me la ha quitado, y yo me he quedado a 0,03 décimas".

"No puede haber oposiciones", sentencia. "Puede haber oposiciones si hay muchas plazas y el tiempo de servicio cuenta. Pero si va a haber oposiciones todos los años y van a salir pocas plazas, no nos llaman para trabajar porque el año de oposición la bolsa se mueve menos", continúa. "Me parece bien que haya un año sí y un año no, pero tal y como está la bolsa si hay dos años sin oposiciones también me parecería una cosa lógica porque es la única forma de que se mueva".

¿Cómo serán las oposiciones de 2026?

La Junta de Andalucía aún no ha determinado cuál será la cifra global de plazas que se ofertará en 2026, entre otras cuestiones porque aún hay que definir la oferta pública de empleo correspondiente a 2025 y la que se pueda aprobar a principios del próximo año que se pueda sumar a tiempo para las oposiciones.

Pero sí están determinadas las prioridades. La primera es que "por primera vez en 20 años" se ponga en marcha una oferta de 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria, Idiomas, de Artes Plásticas y de Diseño. Una medida que viene precedida de un acuerdo con los sindicatos.

Junto a esto está previsto que se refuercen especialidades de Secundaria, como matemáticas o informática, que se convocaron en 2025 pero que quedaron vacantes en buena medida por falta de aspirantes que superaran las pruebas selectivas. También se sumarán otras no convocadas como Educación Física, Orientación Educativa, Tecnología o Física y Química. También saldrán plazas de música y artes escénicas, así como de especialistas en Formación Profesional.