El restaurante más navideño de Andalucía está en este pueblo de Granada: la mejor decoración y comida con vistas al mar

A pesar de que aún quedan largas jornadas hasta el 25 de diciembre, la Navidad ya ha llegado a toda Andalucía a través de sus alumbrados y decoraciones. Es lo que ha pasado con un restaurante situado en plena playa del municipio granadino de Salobreña, que se ha convertido en el más navideño de toda la comunidad gracias a su cuidada y diversa ambientación.

Este negocio situado en la Playa del Peñón, en pleno paseo marítimo de Salobreña, es el restaurante La Bahía, un negocio que ofrece una amplia variedad de productos frescos y cocinados de calidad que ha cambiado su aspecto costero tradicional por toda una postal navideña repleta de adornos y luces.

Así es la decoración del restaurante más navideño de Salobreña

De ese modo, traspasar sus puertas es trasladarse a un ambiente de cuento en el que se pueden contemplar enormes cascanueces, abetos decorados, guirnaldas, renos, bolas navideñas, buzones de Papá Noel y un sinfín de alumbrados que hacen de este entorno costero uno que parece sacado del propio Polo Norte.

"Nuestro restaurante se ha vuelto a transformar en un mágico paraíso navideño", señala el restaurante sobre su novedosa decoración que, sumada a su oferta culinaria, promete "la mejor comida y bebida entre miles de luces y decoración navideña".

Solete de la Guía Repsol: por qué lo han reconocido

Así, sus comensales pueden disfrutar de almuerzos y cenas en un ambiente único en el que degustar los mejores platos y las vistas más privilegiadas del mar Mediterráneo, pero acompañados en todo momento por el espíritu más navideño.

Pero este restaurante que ha adornado tanto el interior de su local como su terraza exterior no solo cuenta con una de las mejores decoraciones del territorio, sino que dispone de una completa carta con pescados, mariscos y carnes que le han hecho ganar un Solete de la Guía Repsol.

Terraza y vistas al Mediterráneo: el plan navideño frente al mar

De ese modo, la guía ha querido reconocer con este prestigioso distintivo a este negocio, del que ha señalado: "Es un chiringuito playero con una buena propuesta gastronómica marinera y tropical. Gambas, fritura, buenos postres y ojo a las ensaladas con productos de la tierra".

Un restaurante del que asegura que se puede comer por menos de 35 euros toda clase de platos y especialidades, y en el que, además, se puede disfrutar de la Navidad más playera de Andalucía.