Estas serán las zonas más castigadas de Andalucía por la borrasca Emilia, según la Aemet

Andalucía afronta un episodio de lluvias intensas que ya está dejando precipitaciones persistentes y localmente fuertes, especialmente en la provincia de Huelva. Según las previsiones meteorológicas, se trata de la primera comunidad en verse afectada por este temporal, que evolucionará de forma desigual a lo largo del fin de semana.

En Andalucía, las lluvias más intensas se esperan en el tercio oriental, especialmente en Málaga, Granada y Almería, así como en el entorno del Estrecho, donde también podrían superarse los 40 litros por metro cuadrado.

La inestabilidad también afectará a Ceuta y Melilla, mientras que en Canarias se esperan rachas muy fuertes de viento del norte, chubascos intensos en las vertientes norte de las islas montañosas y nevadas en las cumbres de Tenerife por encima de los 1.800-2.000 metros.

De cara al domingo, las lluvias irán a más en toda la costa mediterránea andaluza, con especial incidencia durante la madrugada en el Estrecho, Málaga y Almería. Por la tarde, el foco de las precipitaciones más intensas se desplazará hacia el este, sin descartar chubascos localmente fuertes en otras zonas del litoral.

El paso de Emilia deja durante la noche más de 85 incidencias en Tenerife, ninguna grave El paso de la borrasca Emilia por Tenerife ha dejado durante la noche un total de 85 incidencias, ninguna grave, principalmente relacionadas con los fuertes vientos, según el balance realizado por el Cabildo de Tenerife. La institución insular informa de que los servicios básicos esenciales se han mantenido operativos, con incidencias puntuales como cortes aislados de suministro eléctrico en Tegueste, La Laguna, La Esperanza y Llano del Moro, según Endesa. El transporte aéreo y marítimo no se ha visto afectado, salvo incidencias puntuales. El Cabildo de Tenerife informa de que el Consejo Insular de Aguas mantiene activos sensores en zonas de riesgo de inundación, sin que hasta el momento se hayan detectado crecidas relevantes.

Las temperaturas tenderán a descender ligeramente o mantenerse sin cambios en Andalucía, mientras que los vientos de componente este soplarán entre flojos y moderados, con levante fuerte en el litoral mediterráneo y rachas muy fuertes durante la primera mitad del día.