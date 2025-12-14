Sucesos
Aviso a conductores: la DGT intensifica los controles de alcohol y drogas en Andalucía
La DGT busca reducir los riesgos en las carreteras andaluzas durante la semana del 15 al 21 de diciembre, intensificando los controles por el aumento de reuniones familiares y de amigos.
La Dirección General de Tráfico (DGT) activa desde este lunes 15 de diciembre una nueva campaña de control y vigilancia en las carreteras de Andalucía, una operación que se mantendrá durante toda la semana y que busca reducir el riesgo vial ante los desplazamientos vinculados a reuniones familiares y de amigos, donde el consumo de alcohol y drogas suele incrementarse.
Controles en toda Andalucía
Hasta el próximo domingo 21 de diciembre, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), así como las policías locales que se sumen a la campaña, establecerán diferentes puntos de control en todo tipo de carreteras, además de cascos urbanos, y a cualquier hora del día para evitar que personas que hayan ingerido alcohol o consumido drogas circulen por las carreteras, según ha explicado la Delegación de Gobierno en Andalucía.
Últimos datos de positivos
Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha recordado que durante el último dispositivo de este tipo, desarrollado en agosto, "se controlaron en las carreteras de Andalucía 36.227 conductores, de los que 726 dieron positivo en alcohol o drogas, es decir, el 2% del total", una cifra "que supone un riesgo para todos los usuarios de la carretera", por lo que ha puesto el foco en la necesidad de no consumir alcohol, ni drogas y en mantener una conducta responsable y de máximo respeto de las normas de circulación.
Efectos del alcohol en la conducción
El consumo de alcohol tiene graves efectos sobre la conducción y sobre la siniestralidad. El aumento del tiempo de reacción, la subestimación de la velocidad, así como los problemas de visión y coordinación son consecuencias de la ingesta del alcohol. Los accidentes con conductores ebrios también se vuelven mucho más graves con el aumento de la tasa de alcoholemia.
Datos de siniestralidad en España
En el año 2024, fallecieron 1.785 personas en España, con un total de 101.996 siniestros viales, lo que representa, respecto al año 2023, un aumento de los siniestros de tráfico con víctimas de un 1%, y una disminución en un 1% de las víctimas mortales. Respecto de los datos de 2019, línea de base de la Estrategia de Seguridad Vial 2030, disminuyen los siniestros con víctimas mortales en un 2%, pero aumentan las personas fallecidas en un 2%.
El consumo de alcohol se mantiene como segunda causa concurrente más frecuente en los siniestros de tráfico en las vías de circulación y estuvo presente en el 12% de los siniestros de 2024. Además, fue factor concurrente en el 28% de los siniestros de tráfico con víctimas mortales, con 273 casos asociados.
- Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
- Andalucía se prepara para un segundo frente: pueden ser dos días y con Huelva otra vez en alerta por lluvias
- María José, interina en Andalucía: 'Es mejor que no salgan plazas de maestro en las oposiciones de 2026
- Andalucía convocará las oposiciones de educación de 2026 sin plazas para maestros: priorizará Secundaria y FP
- Juan Andrés, funcionario de la Junta de Andalucía: 'La subida salarial hacia muchísima falta, estamos deseándola
- Los funcionarios de la Junta de Andalucía tendrán dos opciones de ascenso al año: así será la carrera horizontal desde 2026
- Habrá lluvias fuertes': el viernes se complica en Andalucía y Aemet pone a cinco provincias en alerta, una con nivel naranja
- Andalucía convoca sus primeras oposiciones para catedráticos de institutos en 20 años con 1.500 plazas