La borrasca Emilia deja lluvias torrenciales a su paso por Almería y Valencia

La borrasca Emilia está descargando hoy lluvias muy intensas, en algunos puntos de carácter torrencial, sobre las provincias de Almería y Valencia, donde se han activado avisos de nivel 'rojo' (peligro extraordinario) ante la previsión de acumulaciones de hasta 250 litros por metro cuadrado durante el actual episodio, que se prolongará mañana lunes y se extenderá hasta Cataluña.

Suspensión de transportes por el temporal

Las fuertes rachas de viento y el oleaje han motivado además la suspensión de los enlaces marítimos entre los puertos de Algeciras (Cádiz) y Ceuta, y Renfe ha ofrecido cambios, devoluciones o anulaciones gratuitas para los viajeros afectados por las alertas meteorológicas y cuyos trayectos tuvieran origen, destino o paso por la Comunitat Valenciana, Almería y Murcia, las más afectadas hoy por las intensas lluvias.

En la Comunidad Valenciana se han suspendido todas las actividades culturales previstas para hoy dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y Universidades, y algunos de los principales centros culturales, entre ellos el Museo de Bellas Artes de Valencia, el Centre del Carmen y el IVAM permanecen cerrados.

Evitar desplazamientos innecesarios

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha incidido a través de sus cauces oficiales (página web y redes sociales) del peligro extraordinario que entrañan las lluvias torrenciales previstas para hoy en Valencia, en Almería y en otras zonas del sureste peninsular, ha alertado ante posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces y ha instado a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido también a la población la máxima precaución y que siga las recomendaciones y la información en canales oficiales de las alertas por lluvias fuertes y ha publicado también un vídeo en sus redes sociales en el que pide a la población que evite desplazamientos y acercarse a las zonas inundables.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, contactó ayer con los presidentes de Valencia y Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución de la situación meteorológica en sus territorios y ponerse a disposición para atender las necesidades que pudieran surgir como consecuencia de este episodio de lluvias intensas.

En Melilla, la Guardia Civil ha localizado el cadáver de un hombre que había sido arrastrado por el temporal, aunque el avanzado estado de descomposición del cuerpo apunta que su muerte se produjo hace tiempo y no está relacionada por lo tanto con el actual episodio.

Suenan los 'Es-alert' en los móviles

En Valencia se han reunido, en el Centro de Coordinación de Emergencias (ACB), responsables de las agencias y organismos implicados en el episodio de lluvias y tormentas, una reunión a la que han asistido, entre otros, el conseller valenciano de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé, que han insistido en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios y de adelantar el regreso de segundas residencias ante una previsible complicación del episodio durante la tarde de hoy.

La delegada del Gobierno ha recordado además que ayer este sábado se envió un Es-Alert a los teléfonos móviles para que la población "pudiera tener la información con el tiempo suficiente para poder programar y organizar sus vueltas", una alerta que 'sonó' también en los dispositivos de las personas que se encuentran en las comarcas almerienses más afectadas por el temporal.

La ACB, tras una petición de la alcaldía de Valencia, ha decidido suspender el partido de baloncesto entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza, previsto para las 18:00 de hoy, que se suma a la suspensión del encuentro de la liga femenina de baloncesto que iban a disputar en la capital el Valencia y el Zaragoza.

Las previsiones meteorológicas de la Aemet apuntan que las precipitaciones continuarán mañana siendo muy fuertes y se extenderán por todo el litoral mediterráneo, desde Almería hasta Girona, aunque las más importante volverán a producirse en la Comunitat Valenciana, donde mañana continuará el aviso 'rojo' ante la previsión de que continúen las precipitaciones torrenciales.