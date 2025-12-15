Andalucía asfaltará 120 carreteras autonómicas en 2026: habrá obras en los 1.000 kilómetros prioritarios

La Junta de Andalucía ha fijado ya sus 120 intervenciones prioritarias para reparar desperfectos y asfaltar 1.000 kilómetros de carreteras, lo que supone una décima parte de una red conformada por 10.000 kilómetros en total. Para ello contará con más de 150 millones de euros de presupuesto que se distribuirán durante los años 2026 y 2027 a través de un macro contrato que se licitará por 140 millones de euros. Además, habrá ocho intervenciones singulares que se encuentran ya redactadas pendientes sólo de la licitación valoradas en otros 26 millones.

El nuevo plan está programado en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 y su tramitación por parte de la Consejería de Fomento ha arrancado ya. Está dividido en dos partes. En primer lugar, un macrocontrato con más de 110 proyectos repartidos por todas las provincias autonómicas que se licitará por un importe de 144 millones de euros determinados en función de las prioridades detectadas en cada una de las provincias. El plan de la Consejería de Fomento abarca todas las provincias aunque son las de Sevilla, Jaén y Córdoba las que tienen más carreteras de titularidad autonómica en las que se realizarán labores de asfaltado. Almería y Huelva, sin embargo, serán en las que menos proyectos se ejecuten.

Junto a esto, la Junta de Andalucía ha diseñado una batería de intervenciones singulares que suman un presupuesto de 26 millones de euros y que se ejecutarán entre los años 2025-2026. Concretamente, se trata de la duplicación de la A-1051 en Roquetas del Mar (5 millones de euros), la nueva conexión del Polígono Alcalá La Real (9 millones de euros), la mejora de la A-343 en la Glorieta de Antequera ( 1 millón), la pasarela peatonal de Palma del Río (1 millón), la terminación de la carretera de Valsequillo (9 millones ), la glorieta de La Oliva en Véjer (555.000 euros), la Glorieta del Serrallo de Almería (636.000 euros) y la Glorieta de Palma del Condado en Huelva (790.000 euros).

A través de otras partidas presupuestarias se han activado proyectos estratégicos en zonas de gran afluencia y con un enorme volumen de vehículos como la carretera A-395 de acceso a Sierra Nevada que tiene en marcha un plan de mejora integral y paisajística; la ampliación de la capacidad de la A-483 entre Almonte y El Rocío o el desdoble de la A-491 entre el Puerto de Santa María y Rota, uno de los puntos más conflictivos de la costa gaditana que acaba de aprobarse.

En total, con el presupuesto de 2026, se ejecutarán 234 millones de euros en las labores de conservación y mantenimiento a través de los contratos ya existentes, 140 millones en un plan de mejora del firme de 1.000 kilómetros de viales y otros 15 millones para una batería de intervenciones urgentes en materia de seguridad vial. En total, casi 400 millones de euros que refuerzan la línea de las actuaciones diseñadas los últimos años.

¿Cuáles son los tramos de carreteras que se van a asfaltar en Sevilla?

Para la determinación de las prioridades de ejecución de los planes de asfaltado se han tomado como referencia las zonas que hayan sufrido más desperfectos a lo largo de los últimos años, especialmente con el temporal, así como aquellas carreteras con más tramos donde se produzcan más accidentes y con más riesgo para la seguridad vial.

Concretamente, en el caso de la provincia de Sevilla esto afectará a 165 kilómetros repartidos por 24 carreteras que atraviesan municipios como La Rinconada, Morón, Utrera o Mairena del Alcor.

A-8005 La Rinconada

A-460 Guillena y Burguillos

A-8050 Puebla del Río

A-8076 Gines y Espartinas

A-8006 El Viar y Alcalá del Río

A-8026 Mairena del Alcor

A-8053 Venta del Cruce-Poblado Alfonso XIII

A-8058 Coria del Río

A-375 Utrera, El Coronil, Montellano y Puerto Serrano

A-369 Morón de la Frontera

A-471 Las Cabezas de San Juan-Lebrija

A-394 Arahal, Utrera

A-361 Marchena, Morón

A-388 Écija-Marinaleda

A-364 Écija-Marchena

A-380: Carmona-Marchena

A-436 Cantillana, Alcolea del Río, Villanueva del Río y Minas

A-406: Morón, Saucejo, Martín de la Jara

A-363 Morón de la Frontera, Pruna

A-8050 Travesía Puebla del Río

A-462-A8004 Travesía Brenes

A-460 Travesía Guillena

A-8076 Travesía Espartinas

A-8077 Travesía Olivares

Estas son las carreteras en las que están programadas obras

En cuanto al resto de provincias, en Almería está programada la intervención en 9 tramos de 87 kilómetros; en Granada en otros nueve tramos de 167 kilómetros; en Málaga en 84,3 kilómetros repartidos por 12 carreteras ; en Córdoba en 216 repartidos por 23 vías; en Cádiz en 13 carreteras autonómicas que suman 154 kilómetros; en Huelva en 79 kilómetros de 12 vías y en Jaén en 200 kilómetros de 16 tramos.

Los principales tramos con obras en 2026 son:

Almería

A-370 Gallardos-Garrucha

A-332 Cuevas de Almanzora-San Juan de los Terreros

A-92 Tabernas-Uleila del Campo

Granada

A-403: Benalúa de las Villas

A-4154 Ventorros-Algarinejo

A-4155 Salar-Alhama

A-341 Venta El Rayo-Zafarraya

Málaga

A-2300 Ronda

A-92 Antequera-Archidona

A-377: Gaucín-Casares

A-7203: Villanueva del Rosario-Tabuco-Antequera

Jaén

A-319: La Iruela-Santo Tomé-Santiago Pontones

A-420 Andújar-Marmolejo

A-6050 Valdepeña de Jaén-C.Locubín

Códoba

A-331 Lucena-Rute-Iznájar

A-305 Bujalance-Córdoba-Castro del Río

A-431 Córdoba-Palma del Río-Almodóvar

A-379: Santaella-Puente Génil

Cádiz

A-381 Jerez-Alcalá-Los Barrios

A-382: Jerez-Los Arcos

A-384: Bornos-Villamartín-Algodonales-Olvera

Huelva