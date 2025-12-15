La bolsa de empleo del SAS se transforma en 2026: los MIR entrarán de forma directa y se cubrirán antes las bajas

El Servicio Andaluz de Salud transformará casi doce años después el sistema de bolsa de empleo tras un nuevo acuerdo con todos los sindicatos que se ha formalizado este lunes de forma imprevista tras años de negociación. El modelo está diseñado para facilitar la incorporación de profesionales a la bolsa y la actualización de sus méritos, evitar las fugas de sanitarios y agilizar la cobertura de vacantes y bajas en hospitales y en centros de salud ante el déficit de profesionales.

La nueva bolsa de empleo del SAS entrará en funcionamiento en el primer trimestre de 2026, una vez que se desarrolle el acuerdo alcanzado entre el Gobierno andaluz y los sindicatos, con el objetivo de que sea de aplicación en la campaña de contrataciones de verano. Para ello, en torno al mes de febrero se abrirá este nuevo sistema único integrando ya todas las personas que se encuentran en las distintas bolsas y adaptando su baremación a los nuevos criterios. Quienes no estén en la bolsa se podrán incorporar a partir de este momento.

Coincide así además con la resolución definitiva de la convocatoria de plazas de profesionales sanitarios de este 2025 (con un acumulado de las vacantes de 2022, 2023 y 2024) y con la nueva oferta pública de empleo con 10.289 puestos.

¿Cuáles son los principales cambios del nuevo sistema de bolsa de empleo?

El cambio más inmediato de la bolsa de empleo del SAS es que pasará a ser un sistema único en vez de los distintos procedimientos que existen en estos momentos, y se actualizará y renovará automáticamente evitando que se tenga que abrir y cerrar cada vez que lo requieren hospitales y centros de salud.

Asimismo, todos los médicos MIR y el personal de enfermería que haya finalizado su residencia entrarán de forma automática en la bolsa sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Hasta ahora una vez que se finalizaba la formación era necesario inscribirse en una web con todos los méritos, como investigaciones, cursos o congresos y esperar a que se abriera la bolsa. Por ejemplo, los que finalizaron la residencia no pudieron entrar hasta septiembre de 2025 cuando se abrió la siguiente. Esto supone que en este tiempo muchos pasaran a la privada o buscasen destino profesional en otras comunidades autónomas.

Al ser una bolsa única se simplifica todo el sistema de baremación de forma que todos los aspirantes tienen información y posibilidades de actualizar sus méritos conforme vaya pasando el tiempo sin que hayan sido incorporados e incluso comprobar qué puntuación necesitan y cómo conseguirla.

Para los servicios de Recursos Humanos del SAS supondrá una transformación completa. A partir de ahora con una bolsa única en constante actualización y ordenada no es necesario esperar a nuevos procedimientos para realizar contrataciones sino que el listado es ya público y accesible. "Será una forma de gestionar la escasez de profesionales", apuntan desde la Consejería ya que favorece aprovechar todos los recursos humanos disponibles.

"La bolsa tendrá reglas claras, comunes y conocidas con actualizaciones periódicas sin tener que empezar de cero como ha venido a ocurrir. Cada profesional sabe en qué situación, por qué está ahí y que puede hacer", explicó el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, quien fijó como objetivo que esta bolsa permite retener a los jóvenes profesionales y captar médicos y personal de enfermería de otras comunidades o países para paliar el déficit existente que se verá agravado por el ritmo elevado de jubilaciones.

¿Cuándo arranca la nueva bolsa de empleo del SAS?

La actual bolsa de empleo del SAS tiene su origen en un acuerdo firmado en el año 2005 que entró en vigor en 2008 y que fue denunciado cinco años después por no ajustarse a las necesidades reales del sistema. Sin embargo, durante doce años ha sido imposible alcanzar un acuerdo pese a que era una reivindicación continua de los sindicatos que ha formado parte de los principales acuerdos alcanzados entre el Gobierno andaluz y los agentes sociales durante la legislatura.

"El sistema estaba completamente obsoleto, generaba problemas continuos, una gran carga administrativa y que no permitía la reutilización de los datos", explica el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, quien destacó que en los últimos meses se aprobó un nuevo sistema de información y ahora se completa con la nueva bolsa de empleo.

La negociación para este acuerdo se ha prolongado durante años aunque ha sido este viernes cuando se han cerrado los últimos detalles hasta llegar a un texto que han suscrito todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad: SATSE, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT,

El siguiente paso será la publicación en el BOJA y la realización de los procedimientos internos necesarios con el objetivo de que entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2026 y se pueda utilizar para el próximo plan de verano cuando se realiza un mayor volumen de incorporaciones temporales al Servicio Andaluz de Salud.

“Es un acuerdo histórico que hemos conseguido por una disposición al diálogo y al consenso y que forma parte de la nueva etapa que estamos abriendo en la sanidad pública andaluza”, apuntó el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, quien destacó que se trata de un nuevo acuerdo alcanzado por unanimidad y que responde a uno de sus compromisos cuando accedió al puesto de consejero.

Con este acuerdo, el Gobierno andaluz trata de dar otro paso para zanjar la crisis sanitaria que se ha convertido en uno de sus mayores problemas en la legislatura como reflejan las encuestas, especialmente a raíz de los fallos en los cribados de cáncer de mama. "Hemos pasado de que los sindicatos estén en la calle a que estemos alcanzando acuerdos históricos", apuntó Antonio Sanz.