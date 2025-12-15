Juanma Moreno pide una "mayoría de estabilidad" tras el Centra: "Vox no ha dejado gobernar al PP en ninguna comunidad"

El PP está al borde de perder la mayoría absoluta en Andalucía y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido en la importancia de tener "estabilidad" en la comunidad autónoma. El gobierno de los populares podría depender de los escaños de Vox, un resultado que llega después de la convocatoria de elecciones en Extremadura, Castilla y León y Aragón porque "Vox no ha dejado gobernar al PP".

El barómetro de Centro de Estudios Andaluces (Centra) sitúa al PP entre los 53 y los 55 diputados, una cifra muy lejana a los actuales 59 asientos que ocupan los populares en el Parlamento de Andalucía. Los fallos en el cribado del cáncer de mama, la encuesta se realizó en el mes de noviembre, han pasado factura al Gobierno de Moreno que estaría a punto de perder esa tan deseada mayoría "de estabilidad".

El presidente andaluz ha restado importancia a los resultados de las encuestas para puntualizar que es la "foto de un día, de lo que sucede hoy". "Quedan meses, quedan muchos proyectos por delante que fraguar", ha puntualizado el dirigente de los populares en un desayuno de Europa Press, donde ha puntualizado que la "estabilidad política e institucional" va a permitir que haya presupuestos.

Moreno ha reiterado que, según el barómetro, una "gran mayoría de andaluces que apuestan por la estabilidad y la serenidad". Sin embargo, pese a estas declaraciones, el conocido como CIS andaluz subraya que más de un 56% de los encuestados la evalúan como mala o muy mala la gestion del presidente andaluz al frente de la Junta de Andalucía, mientras que solo obtiene un 39% de calificaciones positivas.

Según el Centra, los populares obtendrían un 40,2% de los votos en las elecciones autonómicas. Muy lejos queda el PP, que vuelve a estar por debajo de sus últimos resultados y se quedaría en tan solo con el 21,4% de los sufragios y caería hasta los 25 o 28 escaños. Aunque el PP es la formación que más apoyos recoge, el porcentaje queda muy lejos del 43,5% de los votos que obtuvo en las últimas elecciones.

Pese a la gran distancia con sus adversarios, la gobernabilidad de Moreno de cara a los próximos cuatro años dependería de los apoyos de Vox en la Cámara, algo que la formación alerta de que no pondrá barato. Así, el presidente de la Junta ha recordado que "Castilla y León va a elecciones porque Vox no le ha dejado gobernar", como ocurre en Aragón y Extremadura, donde "no ha podido aprobar leyes fundamentales".

"Andalucía prefiere su propia fórmula, que es la fórmula de la moderación, de la serenidad y de la estabilidad, que creo que hasta ahora ha funcionado y, desde luego, es lo que vamos a seguir nosotros trabajando hasta el último minuto", ha defendido el dirigente de los populares en la comunidad. Aun así, ha reconocido que "las mayorías nunca están claras, son muy caras y muy difíciles de conseguir, como se ha demostrado a lo largo y ancho del panorama político español.