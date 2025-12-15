Las lluvias y tormentas ponen en alerta a cuatro provincias andaluzas el martes pero solo a estas horas

Un frente atlántico, unido a la formación de un sistema de bajas presiones al sureste de la Península dejarán cielos nubosos o cubiertos con lluvias generalizadas en la Península y Baleares, tendiendo en general a menos de oeste a este, según informa Aemet. En Andalucía en concreto, a primeras horas de la madrugada del lunes al martes habrá lluvias con tormentas y será el tramo horario donde habrá mal tiempo en toda la comunidad, para mejorar a medida que pasan las horas. En principio hay cuatro provincias en alerta por lluvias y tormentas el martes: Sevilla, Cádiz, Granada y Málaga. En definitiva, habrá inestabilidad aunque se abrirán también claros.

Cómo serán las alertas y a qué horas

Las alertas se ceñirán a primeras horas de la madrugada, no afectando al resto del día. Cádiz estará con aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 03.00 horas de la madrugada en Campiña, litoral y Estrecho; y en Grazalema hasta las 07.00 horas. La provincia de Granada también estará en alerta amarilla hasta las 07.00 horas en la costa. Y la provincia de Málaga estará con el mismo nivel de alerta por precipitaciones y aparato eléctrico hasta las 07.00 horas en las comarcas de Sol-Guadalhorce, Axarquía y Ronda.

Previsión este martes a las 01.00 horas de la madrugada y a las 09.00 horas. / Aemet

Las alertas no eliminan la posibilidad de lluvias en el resto de provincias, pero estarían sin avisos de Aemet, aunque con lluvias. Así, en general se prevén cielos cubiertos en Andalucía acompañados de lluvias moderadas, sin descartar que sean localmente fuertes y acompañadas de tormentas durante la madrugada en el litoral mediterráneo, tendiendo a abrirse claros en el oeste durante la tarde. Las temperaturas mínimas estarán en descenso en el área del Estrecho, con pocos cambios en el resto; y las máximas en descenso.

Probabilidad de lluvias en las capitales de provincia andaluzas

En Cádiz capital habrá una probabilidad de lluvias este martes del 100% de 00.00 a 06.00 horas, 75% de 06.00 a 12.00, 60% de 12.00 a 18.00 horas y de 20% de 18.00 a 24.00 horas; en Córdoba habrá un 100% de 00.00 a 06.00 horas, 70% de 06.00 a 12.00, 65% de 12.00 a 18.00 horas y de 20% de 18.00 a 24.00 horas; en Sevilla habrá un 95% de 00.00 a 06.00 horas, 15% de 06.00 a 12.00, 60% de 12.00 a 18.00 horas y de 10% de 18.00 a 24.00 horas; en Huelva habrá un 35% de 00.00 a 06.00 horas, 15% de 06.00 a 12.00, 60% de 12.00 a 18.00 horas y de 20% de 18.00 a 24.00 horas; en Almería habrá un 100% de 00.00 a 06.00 horas, 100% de 06.00 a 12.00, 80% de 12.00 a 18.00 horas y de 55% de 18.00 a 24.00 horas; en Granada habrá un 100% de 00.00 a 06.00 horas, 100% de 06.00 a 12.00, 80% de 12.00 a 18.00 horas y de 35% de 18.00 a 24.00 horas; en Málaga habrá un 100% de 00.00 a 06.00 horas, 65% de 06.00 a 12.00, 35% de 12.00 a 18.00 horas y de 10% de 18.00 a 24.00 horas; y en Jaén habrá un 100% de 00.00 a 06.00 horas, 90% de 06.00 a 12.00, 80% de 12.00 a 18.00 horas y de 35% de 18.00 a 24.00 horas;