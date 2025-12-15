El tiempo en Andalucía
Las lluvias y tormentas ponen en alerta a cuatro provincias andaluzas el martes pero solo a estas horas
El tiempo será inestable en Andalucía este martes con posibilidad de tormentas y lluvias en numerosos puntos de la comunidad autónoma, aunque también se abrirán claros con el paso de la horas
Un frente atlántico, unido a la formación de un sistema de bajas presiones al sureste de la Península dejarán cielos nubosos o cubiertos con lluvias generalizadas en la Península y Baleares, tendiendo en general a menos de oeste a este, según informa Aemet. En Andalucía en concreto, a primeras horas de la madrugada del lunes al martes habrá lluvias con tormentas y será el tramo horario donde habrá mal tiempo en toda la comunidad, para mejorar a medida que pasan las horas. En principio hay cuatro provincias en alerta por lluvias y tormentas el martes: Sevilla, Cádiz, Granada y Málaga. En definitiva, habrá inestabilidad aunque se abrirán también claros.
Cómo serán las alertas y a qué horas
Las alertas se ceñirán a primeras horas de la madrugada, no afectando al resto del día. Cádiz estará con aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 03.00 horas de la madrugada en Campiña, litoral y Estrecho; y en Grazalema hasta las 07.00 horas. La provincia de Granada también estará en alerta amarilla hasta las 07.00 horas en la costa. Y la provincia de Málaga estará con el mismo nivel de alerta por precipitaciones y aparato eléctrico hasta las 07.00 horas en las comarcas de Sol-Guadalhorce, Axarquía y Ronda.
Las alertas no eliminan la posibilidad de lluvias en el resto de provincias, pero estarían sin avisos de Aemet, aunque con lluvias. Así, en general se prevén cielos cubiertos en Andalucía acompañados de lluvias moderadas, sin descartar que sean localmente fuertes y acompañadas de tormentas durante la madrugada en el litoral mediterráneo, tendiendo a abrirse claros en el oeste durante la tarde. Las temperaturas mínimas estarán en descenso en el área del Estrecho, con pocos cambios en el resto; y las máximas en descenso.
Probabilidad de lluvias en las capitales de provincia andaluzas
En Cádiz capital habrá una probabilidad de lluvias este martes del 100% de 00.00 a 06.00 horas, 75% de 06.00 a 12.00, 60% de 12.00 a 18.00 horas y de 20% de 18.00 a 24.00 horas; en Córdoba habrá un 100% de 00.00 a 06.00 horas, 70% de 06.00 a 12.00, 65% de 12.00 a 18.00 horas y de 20% de 18.00 a 24.00 horas; en Sevilla habrá un 95% de 00.00 a 06.00 horas, 15% de 06.00 a 12.00, 60% de 12.00 a 18.00 horas y de 10% de 18.00 a 24.00 horas; en Huelva habrá un 35% de 00.00 a 06.00 horas, 15% de 06.00 a 12.00, 60% de 12.00 a 18.00 horas y de 20% de 18.00 a 24.00 horas; en Almería habrá un 100% de 00.00 a 06.00 horas, 100% de 06.00 a 12.00, 80% de 12.00 a 18.00 horas y de 55% de 18.00 a 24.00 horas; en Granada habrá un 100% de 00.00 a 06.00 horas, 100% de 06.00 a 12.00, 80% de 12.00 a 18.00 horas y de 35% de 18.00 a 24.00 horas; en Málaga habrá un 100% de 00.00 a 06.00 horas, 65% de 06.00 a 12.00, 35% de 12.00 a 18.00 horas y de 10% de 18.00 a 24.00 horas; y en Jaén habrá un 100% de 00.00 a 06.00 horas, 90% de 06.00 a 12.00, 80% de 12.00 a 18.00 horas y de 35% de 18.00 a 24.00 horas;
- María José, interina en Andalucía: 'Es mejor que no salgan plazas de maestro en las oposiciones de 2026
- Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
- Andalucía convocará las oposiciones de educación de 2026 sin plazas para maestros: priorizará Secundaria y FP
- Los funcionarios de la Junta de Andalucía tendrán dos opciones de ascenso al año: así será la carrera horizontal desde 2026
- Habrá lluvias fuertes': el viernes se complica en Andalucía y Aemet pone a cinco provincias en alerta, una con nivel naranja
- Estas serán las zonas más castigadas de Andalucía por la borrasca Emilia, según la Aemet
- La Junta de Andalucía abrirá bolsas de empleo para funcionarios de Justicia en 2026: así será el nuevo sistema para las vacantes
- La borrasca Emilia golpeará Andalucía durante cuatro días pero ya avisan de lo que viene el martes