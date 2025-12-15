Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
María SerranoTestimonio funcionaria interinaPoblación pueblos SevillaLluvias SevillaBrote hepatitisOposiciones docentes 2026
instagramlinkedin

Cádiz

Una manga marina impacta en Rota y causa daños al tocar tierra

Ha ocurrido en la tarde de este lunes en torno a las 17.15 horas, según informa la Guardia Civil

La manga marina en Rota este lunes.

La manga marina en Rota este lunes. / Guardia Civil

Ramón Morales

Ramón Morales

Cádiz

Una manga marina ha impactado en Rota (Cádiz) en la tarde de este lunes y ha causado daños en la Cofradía de Pescadores del municipio, levantando las planchas del techo de la instalación, según ha informado la Guardia Civil y confirmado a este periódico por el servicio de Emergencias 112.

Imagen de los efectos de la manga marina en las instalaciones de la Cofradía de Pescadores de Rota.

Imagen de los efectos de la manga marina en las instalaciones de la Cofradía de Pescadores de Rota. / EMA112 (X)

Los hechos han tenido lugar en torno a las 17.15 horas de la tarde de este lunes, cuando la Guardia Civil detecta a través del SIVE, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior destinado a la vigilancia y control de las fronteras marítimas, una manga marina impactando en la localidad gaditana de Rota, pasando el aviso a las autoridades locales y autonómicas con antelación.

Según informa Emergencias 112 no constan daños personales pero sí materiales en la citada Cooperativa de Pescadores roteña. La Guardia Civil de Cádiz ha activado a personal de emergencias 112, Policía Local y Policía Nacional, que ha acudido a diferentes puntos del municipio, sin que haya más incidencias relacionadas con este fenómeno meteorológico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María José, interina en Andalucía: 'Es mejor que no salgan plazas de maestro en las oposiciones de 2026
  2. Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
  3. Andalucía convocará las oposiciones de educación de 2026 sin plazas para maestros: priorizará Secundaria y FP
  4. Los funcionarios de la Junta de Andalucía tendrán dos opciones de ascenso al año: así será la carrera horizontal desde 2026
  5. Habrá lluvias fuertes': el viernes se complica en Andalucía y Aemet pone a cinco provincias en alerta, una con nivel naranja
  6. Estas serán las zonas más castigadas de Andalucía por la borrasca Emilia, según la Aemet
  7. La Junta de Andalucía abrirá bolsas de empleo para funcionarios de Justicia en 2026: así será el nuevo sistema para las vacantes
  8. La borrasca Emilia golpeará Andalucía durante cuatro días pero ya avisan de lo que viene el martes

La Guardia Civil evacua a 68 pasajeros de un tren Huelva-Sevilla tras cinco horas parado por una avería

La Guardia Civil evacua a 68 pasajeros de un tren Huelva-Sevilla tras cinco horas parado por una avería

Las lluvias y tormentas ponen en alerta a cuatro provincias andaluzas el martes pero solo a estas horas

Las lluvias y tormentas ponen en alerta a cuatro provincias andaluzas el martes pero solo a estas horas

Una manga marina impacta en Rota y causa daños al tocar tierra

Una manga marina impacta en Rota y causa daños al tocar tierra

¿Te pueden cobrar por cancelar una reserva en un restaurante esta Navidad? Consumo aclara cuándo es legal

La bolsa de empleo del SAS se transforma en 2026: los MIR entrarán de forma directa y se cubrirán antes las bajas

La bolsa de empleo del SAS se transforma en 2026: los MIR entrarán de forma directa y se cubrirán antes las bajas

Juanma Moreno pide una "mayoría de estabilidad" tras el Centra: "Vox no ha dejado gobernar al PP en ninguna comunidad"

Juanma Moreno pide una "mayoría de estabilidad" tras el Centra: "Vox no ha dejado gobernar al PP en ninguna comunidad"

Juanma Moreno, al límite de perder la mayoría absoluta en Andalucía por la crisis de los cribados y el alza de Vox

Juanma Moreno, al límite de perder la mayoría absoluta en Andalucía por la crisis de los cribados y el alza de Vox

El paso de 'Emilia' por Almería obliga a rescatar a varias personas atrapadas en sus vehículos

El paso de 'Emilia' por Almería obliga a rescatar a varias personas atrapadas en sus vehículos
Tracking Pixel Contents