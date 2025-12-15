Cádiz
Una manga marina impacta en Rota y causa daños al tocar tierra
Ha ocurrido en la tarde de este lunes en torno a las 17.15 horas, según informa la Guardia Civil
Una manga marina ha impactado en Rota (Cádiz) en la tarde de este lunes y ha causado daños en la Cofradía de Pescadores del municipio, levantando las planchas del techo de la instalación, según ha informado la Guardia Civil y confirmado a este periódico por el servicio de Emergencias 112.
Los hechos han tenido lugar en torno a las 17.15 horas de la tarde de este lunes, cuando la Guardia Civil detecta a través del SIVE, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior destinado a la vigilancia y control de las fronteras marítimas, una manga marina impactando en la localidad gaditana de Rota, pasando el aviso a las autoridades locales y autonómicas con antelación.
Según informa Emergencias 112 no constan daños personales pero sí materiales en la citada Cooperativa de Pescadores roteña. La Guardia Civil de Cádiz ha activado a personal de emergencias 112, Policía Local y Policía Nacional, que ha acudido a diferentes puntos del municipio, sin que haya más incidencias relacionadas con este fenómeno meteorológico.
