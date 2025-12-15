El paso de 'Emilia' por Almería obliga a rescatar a varias personas atrapadas en sus vehículos

El paso de la borrasca Emilia por la provincia de Almería durante la madrugada se ha saldado con una decena de incidencias, la mayoría sin consecuencias graves, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). A primera hora de este lunes, además, han quedado cancelados todos los avisos rojos y naranjas en el oriente andaluz.

El mayor volumen de intervenciones se concentró en las últimas horas de la tarde del domingo, cuando se produjeron varios rescates de personas atrapadas en vehículos a causa de las fuertes lluvias. Todos ellos se resolvieron sin daños personales.

Rescates y anegaciones, las principales incidencias

La mayoría de los avisos se localizaron en el municipio de Cuevas del Almanzora, aunque también se atendieron incidencias en Vera, Garrucha, Huércal-Overa y Pulpí. Los problemas más habituales estuvieron relacionados con anegaciones de viviendas, sótanos y garajes, así como dificultades en la red de alcantarillado.

Entre las actuaciones más destacadas figura el rescate de dos personas en Huércal-Overa, cuyo vehículo quedó atascado en el agua y el barro en la Rambla Grande sobre las 21.58 horas del domingo. Minutos antes, a las 21.38 horas, un hombre fue auxiliado en Cuevas del Almanzora tras quedar atrapado en su coche. También se realizaron intervenciones similares en la pedanía de Palomares y se recibieron numerosas llamadas alertando de las complicaciones para circular por la A-7 y la carretera AL-7107.

Carreteras y ramblas afectadas

En la red secundaria permanecen cortadas varias vías: la carretera de Pulpí a San Juan de los Terreros en el kilómetro 14,940, así como las carreteras AL-8105 y AL-8106, en las zonas de La Mulería y El Arteal, ambas en Cuevas del Almanzora. Por precaución, continúan cerradas varias ramblas en el municipio de Pulpí —Nogalte, Los Charcones y Las Palmeras— aunque el nivel del agua se encuentra en descenso. Por su parte, la Guardia Civil ha comunicado la reapertura de la carretera AL-8104 en Cuevas del Almanzora.

160 incidencias en toda Andalucía

Desde el inicio del episodio meteorológico, el pasado miércoles 10 de diciembre, y hasta las 06.30 horas de este lunes, el paso de la borrasca Emilia ha generado un total de 160 incidencias en Andalucía. Almería concentra el mayor número, con 74 avisos, seguida de Huelva (39), Cádiz (23), Málaga (18) y Granada (5).

La Junta de Andalucía mantiene activado desde el viernes el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en fase de emergencia, situación operativa 1. Esta fase permite hacer frente a incidencias mediante los recursos ordinarios disponibles, sin necesidad de activar mecanismos extraordinarios de coordinación nacional. Actualmente, continúan activos 29 planes territoriales de emergencia local, 18 de ellos en la provincia de Almería.

Lluvias intensas y avisos activos

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, la estación de Huércal-Overa registró el domingo 96,5 litros por metro cuadrado, mientras que en Garrucha, Vélez Blanco y Topares se alcanzaron casi 37 litros por metro cuadrado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 12.00 horas de este lunes en las comarcas del Levante almeriense, el Valle del Almanzora y Los Vélez. Además, se prevé la activación de un aviso amarillo por precipitaciones en la zona del Estrecho, en Cádiz, a partir de las 18.00 horas.

Llamamiento a la prudencia

Desde el 1-1-2 Andalucía se insiste en la importancia de extremar la precaución y seguir las recomendaciones de autoprotección: evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundadas, reducir la velocidad al volante y mantenerse informado sobre la evolución meteorológica. Ante cualquier emergencia, recuerdan, está disponible el teléfono 112, operativo las 24 horas del día durante todo el año.