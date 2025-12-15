El vuelco del CIS andaluz: ante la corrupción y la sanidad, la confianza gira a la extrema derecha

El problema de ámbito autonómico que más afecta a los andaluces en su día a día es la crisis de la gestión sanitaria, seguido de la inflación y del paro. Si la pregunta va orientada a la política nacional, la respuesta más mencionada es la corrupción y la falta de confianza en las instituciones del Estado seguida de la vivienda y del desempleo.

Hasta aquí los datos del barómetro del Centro de Estudios Andaluces de diciembre de 2025 (el CIS andaluz), que sitúa a Juanma Moreno al borde de perder la mayoría absoluta, son coherentes con lo que vienen reflejando las encuestas durante los últimos años. Sin embargo, el último estudio que se realizará antes de la convocatoria electoral refleja un vuelco: ya no son el PP o el PSOE los partidos que más mencionan los encuestados a la hora de responder a la pregunta de en quién confían más para resolver sus problemas. Emerge con fuerza la extrema derecha de Vox.

En el ámbito de la política nacional, ante los problemas de la corrupción, la vivienda o el paro; el 15,8% de los encuestados andaluces señalan que confían en Vox para afrontar estas situaciones, dos puntos por encima del PP y del PSOE, que tradicionalmente se alternan el primer puesto en este bloque del barómetro.

¿En quién confían los andaluces para resolver los problemas?

En el ámbito de la gestión andaluza, el problema que más afecta personalmente a la población es la sanidad con un 22,3% (la encuesta se realizó un mes después de la crisis de los cribados), seguida de la inflación, el desempleo y la vivienda.

Y, por primera vez, son mayoría los andaluces que confían en Vox para que resuelva esos problemas que más les afectan de forma directa. Un 15,9% menciona a la formación de extrema derecha, un punto por encima del PP de Juanma Moreno y el PSOE de María Jesús Montero.

Sí es cierto que a la hora de valorar los problemas andaluces con carácter general (no los que más le afectan personalmente) sí se mantiene la confianza en el PP en primer lugar y en Vox en segundo lugar, aunque ya con muy poca distancia.

Pese a esto, la realidad es que la encuesta andaluza no refleja en ningún caso que los problemas que sitúa Vox como eje de sus discursos, como la inmigración, estén entre los que más preocupan a la población. Apenas un 2,3% de la población los menciona. Tampoco hay ninguna inquietud por las medidas de lucha contra la violencia de género o el apoyo al colectivo LGBTI.

A esto hay que añadir otro factor que explica por qué pese a esta respuesta Vox sigue en tercera posición. Las ideas que más representan a la población andaluza siguen siendo o las del PP o las del PSOE; a la hora de preguntar a quién se prefiere como presidente siguen por delante Juanma Moreno y María Jesús Montero, y en intención directa de voto populares y socialistas siguen muy por encima.

De los jóvenes a toda la población

Los datos abiertos de la última encuesta de barómetro del Centra, que se publicó en octubre (antes de la crisis de los cribados) ya reflejaron un aumento de la confianza en la formación de extrema derecha de Vox pero centrado en los jóvenes y estudiantes.

Entre los estudiantes, por ejemplo, los jóvenes que no tienen aún un empleo, casi el 18% sitúan a Vox como el partido con más posibilidades de resolver sus problemas que, de forma mayoritaria, son el empleo y la vivienda.

Entre los menores de 24 años, el 15% ve en Vox la respuesta a los problemas a nivel nacional. Sólo el 8,5% menciona a los socialistas y el 12,5% en los populares.