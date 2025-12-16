El acoso a profesores y entre alumnos aumenta en las aulas de Andalucía: el 60% de los docentes denuncia faltas de respeto

La convivencia en los centros escolares es cada vez más delicada. Los insultos y las amenazas ya no son una excepción, sino un comportamiento cada vez más habitual tanto entre alumnos como de alumnos a profesores. El sindicato Csif ha llevado a cabo un estudio a partir de una encuesta a más de 3.500 profesores andaluces para hacer un balance anual del sistema educativo público andaluz. Dicho informe desvela que el 71,5% del profesorado afirma trabajar en un ambiente donde el conflicto puede darse en cualquier momento. De esta cifra, el 16,7% asegura que el clima de la clase es permanentemente conflictivo y, en algunos casos hasta "muy conflictivo".

Estos datos son consecuencia de comportamientos de acoso hacia los docentes: el 63,5% denuncia faltas de respeto en clase y una cuarta parte ha sido víctima de insultos o amenazas por parte del alumnado. "El 82% de los profesores preguntados para elaborar este estudio sugiere que el clima en las aulas ha empeorado en los últimos años. Esa es una clara señal de que la convivencia se está deteriorando y no podemos seguir permitiéndolo", ha asegurado Elena García, presidenta de Csif Educación en Andalucía, durante la presentación del estudio. En este sentido, solo el 25% del profesorado consultado confirma no haber vivido ningún episodio de agresiones a lo largo del curso.

Los conflictos no solo llegan por parte de los estudiantes -tanto de Primaria como de Secundaria- sino también por parte de las familias. El 38,5% de los docentes aseguran haber sufrido faltas de respecto por parte de padres y madres a lo largo del curso. De acuerdo con el sindicato, una de las principales causas de este "deterioro" en el comportamiento tanto del alumnado como de las familias es el "fuerte déficit de apoyo institucional a los docentes" por parte del Gobierno de Juanma Moreno. "Hay que reforzar la protección a los profesionales e impulsar medidas más contundentes, y esto está en manos de la administración", ha declarado García.

Acoso entre alumnos: el 26% del profesorado lo ha vivido

Al acoso a profesores se suma el bullying entre alumnos. En concreto, según este documento el 26,6% ha vivido situaciones de acoso escolar entre alumnos en su propia clase. Se trata de un tema de alta sensibilidad que ha cobrado especial relevancia estas últimas semanas tras la muerte de Sandra Peña, la joven sevillana que sufría acoso escolar y se quitó la vida el pasado mes de octubre. Ante este tipo de situaciones, la mayoría de los profesores dicen no sentirse respaldados por la Junta de Andalucía cuando surge un "conflicto grave" en los centros. Tanto es así que solo el 4,2% asegura sentirse amparado por la administración pública, según el informe.

Desde la Junta se han elaborado diversos "programas de convivencia" en los espacios educativos que, según la Consejería de Educación tienen como objetivo "prevenir situaciones de violencia entre iguales y de violencia de género entre jóvenes, y propiciar espacios de negociación de conflictos". Una de las principales herramientas es el Portal de Convivencia, donde la cartera de Carmen Castillo ofrece la información relacionada con las actuaciones que se impulsan para "promocionar la convivencia, la cultura de paz y resolución de conflictos".

"Es una realidad muy seria sobre la que hay que seguir trabajando. Csif lleva años impulsando iniciativas para romper la cadena del acoso escolar, pero insistimos, la responsabilidad primera y última es de la administración", incide la portavoz de la rama de educación en Csif. En términos generales, desde el sindicato reclaman más plantilla en los centros, unos protocolos más ágiles, un mayor apoyo jurídico al profesorado y el desarrollo de un marco que refuerce la autoridad docente.

La autoridad docente, una lacra para los profesores

Sobre esto último, los profesores también se han posicionado: el 82,2% asegura que la percepción de la autoridad de los profesores ha empeorado en los últimos años, mientras que solo el 1,4% cree que ha mejorado. "Los docentes reivindican que su profesión se dignifique porque están preocupados, han perdido mucha autoridad, que no es autoritarismo", lamenta García.

En este sentido, cabe recordar la Ley de Autoridad del Profesorado, un decreto de ley que reconoce la autoridad del profesor y que este martes llegará al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Se trata de un anteproyecto de ley andaluz que reconoce la profesión docente como una autoridad. Dicha ley requiere de un desarrollo normativo para aterrizarla con medidas más concretas como órdenes y medidas disciplinarias y preventivas. "Ese decreto lleva desde enero de este año en el cajón", sostiene la representante de Csif. Fue precisamente entre diciembre de 2024 y enero de este año cuando el decreto de esta ley se abordó en el Consejo Escolar de Andalucía.