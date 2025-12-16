El dragado para Matalascañas genera un efecto indeseado para la pesca en Punta Umbría: “Tendrá severas consecuencias en el caladero”

El arranque de las obras en la playa de Matalascañas (Huelva) ha sido recibido como una buena noticia tanto por los vecinos de este enclave turístico como por el Ayuntamiento de Almonte, del que depende. Sin embargo, esta ambiciosa actuación de regeneración, que contempla el aporte de unos 70.000 metros cúbicos de arena, ya empieza a generar efectos colaterales. Unos inconvenientes que miran hacia Punta Umbría (Huelva) y afectan de lleno a la actividad de la pesca de la chirla.

El sector pesquero de Punta Umbría (Huelva) ha trasladado al alcalde de la localidad, José Carlos Hernández, su preocupación por el impacto negativo que puede tener sobre el caladero de la chirla y la pesca artesanal el dragado que se está efectuando frente a El Portil, para regenerar la playa de Matalascañas.

Lo ha hecho este lunes a través del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores 'Santo Cristo del Mar', Manuel Fernández, quien, además, ha lamentado que el Gobierno central "no haya pedido asesoramiento técnico a los que entendemos de esta materia", en referencia al Instituto Oceanográfico Español (IEO) y la propia cofradía de pescadores.

Destrozos en el paseo marítimo de Matalascañas tras las borrascas. / Policía Local de Almonte

"No hemos sido informados previamente de una actuación que tendrá severas consecuencias y duraderas en el caladero, que afecta de lleno a la zona de producción de la chirla y la pesca artesanal de Punta Umbría", ha dicho.

El alcalde denuncia la falta de voluntad del Gobierno para regenerar El Portil

Por otro lado, el alcalde de Punta Umbría ha mostrado su indignación por la regeneración de la playa de Matalascañas con arena procedente del banco natural situado frente a la costa puntaumbrieña, una decisión que considera injusta mientras la playa de El Portil, perteneciente a su municipio, continúa sin actuaciones. “La arena de Punta Umbría se está llevando a Matalascañas mientras El Portil sigue sin playa”, ha lamentado.

Imagen del litoral dela playa de El Portil en Huelva. / El Correo

El regidor reconoce que la actuación en Matalascañas “sin duda, es necesaria”, pero critica que se ejecute utilizando recursos naturales próximos a Punta Umbría sin atender antes la situación de El Portil. En este sentido, denuncia que el Gobierno “deja la playa de El Portil abandonada a su suerte”, pese a que el banco de arena se encuentra muy cerca, lo que, a su juicio, permitiría una regeneración con “menores costes de ejecución”.

Además, el alcalde recuerda que el Ayuntamiento ha recurrido a la vía judicial ante la falta de respuesta del Ministerio. “Tenemos demandado en la Audiencia Nacional al Ministerio por los daños que su inacción ya ha causado a El Portil”, ha señalado. A ello suma que hace menos de un mes el Consistorio requirió al Gobierno central para que adoptara medidas de protección frente a la dinámica litoral sobre el nuevo colector y otras infraestructuras municipales aún no inauguradas, “sin que haya habido respuesta alguna”.

Ante este escenario, el alcalde se muestra especialmente pesimista y advierte de que “mucho nos tememos que el Gobierno no tiene voluntad alguna de que El Portil recupere su playa”, una situación que, según insiste, continúa agravándose.