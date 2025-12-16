Ghenova: "Vimos en Canarias las condiciones y oportunidades de mercado ideales para expandirnos"

El acompañamiento institucional se ha convertido en un factor clave para la atracción y consolidación de proyectos empresariales en Canarias, y la implantación de Ghenova en el archipiélago es un ejemplo reciente de ello. Desde la apertura de su sede en Las Palmas de Gran Canaria en 2023, la compañía de ingeniería ha experimentado un crecimiento sostenido, integrando la oficina canaria como un enclave estratégico dentro de su estructura global y como plataforma de acceso a nuevos mercados.

Un proceso en el que Proexca ha desempeñado un papel facilitador desde las fases iniciales, apoyando la llegada de la empresa y su integración en el ecosistema económico local. En esta entrevista, analizamos con Javier Alejo, director de Implantación de Negocio de Ghenova, las claves de esta apuesta por Canarias, los factores que han hecho posible su éxito y las perspectivas de futuro de la compañía en el archipiélago.

Javier Alejo, director de Implantación de Negocio de Ghenova durante el primer "road show" de PROEXCA en Sevilla el pasado mes de octubre / El Correo

PREGUNTA: La historia de la llegada de Ghenova a Canarias arranca con una pequeña representación en la oficina de Ferrol. ¿Cuándo se dieron cuenta de que ese talento necesitaba una sede propia en las islas?

RESPUESTA: Pues creo que lo más apropiado sería decir que la necesidad era mutua, tanto del denominado “rincón canario”, como de la propia empresa. Ghenova lleva experimentando un crecimiento del 25% anual desde el año 2020, tras la crisis del Covid, y uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es a la captación y retención del talento. En nuestro sector, y supongo que en muchos otros, las empresas no competimos solo por cuota de mercado, competimos también por recursos, y en una empresa de ingeniería como Ghenova, el principal recurso son las personas.

Me gustaría destacar la cantidad de foros, misiones comerciales directas, contactos relevantes, procesos de licitaciones o eventos en los que Ghenova ha podido participar gracias a la ayuda y apoyo de Proexca.

En el año 2022 nos encontrábamos en búsqueda activa de nuevas ubicaciones en las que seguir creciendo, no tanto en mercado, que en nuestro caso es global, sino en talento. E inmersos en esa búsqueda, vimos que el número de personal procedente de Canarias que teníamos en la oficina de Ferrol empezaba a ser demasiado numeroso como para obviarlo. Era en su mayoría personal joven, bien formado y con muchas ganas, pero con cierta “morriña” canaria, no hubo que atar muchos cabos para decidir que Canarias era una ubicación perfecta para continuar con nuestro crecimiento.

P: ¿Qué factores pesaron más a la hora de apostar por Canarias: ¿el talento, la posición estratégica…?

R: Como se desprende de la respuesta a la primera pregunta, el principal factor fue el talento, pero por supuesto no el único. En Canarias no hemos encontrado solamente personal cualificado y un ambiente de trabajo excepcional, también un mercado atractivo. En estos dos años y medio hemos entrado en el mercado canario con varios clientes del sector naval y de Oil & Gas, estamos ofertando en Energía e Infraestructuras y, especialmente en estos dos últimos sectores, nuestra presencia en Canarias nos ha facilitado mucho el acceso al mercado africano.

Por último, hay otro factor, que aunque no fuese decisivo, sí que reforzó nuestra apuesta por Canarias, se trata de la fiscalidad reducida de la ZEC, la cual es un plus para el desarrollo de negocios en las islas.

P: ¿Qué expectativas tenían al tomar la decisión y cómo ha evolucionado esa visión con el paso del tiempo?

R: Pues afortunadamente puedo decir que las expectativas que teníamos se están cumpliendo con creces. Cuando decidimos implantarnos en Las Palmas, teníamos el convencimiento de que se podía convertir en un centro de trabajo muy relevante para el grupo, tanto por su aportación al incremento de capacidades como al acceso a clientes del entorno de Canarias y Costa occidental de África. En abril de 2023 abrimos una oficina con apenas 6 o 7 personas, pero con capacidad para 40, y a día de hoy la capacidad de la oficina está completa y nos disponemos a ampliar nuestras instalaciones en Canarias.

P: Proexca acompañó a Ghenova en todo el proceso de implantación. ¿Qué aportó la entidad al proyecto y qué hizo más fácil la llegada a las islas?

R: Pues lo cierto es que Proexca nos ha acompañado desde antes de que nos implantásemos, cuando empezamos a hacer las primeras prospecciones antes de elegir una ubicación concreta ya se pusieron en contacto con nosotros para interesarse en que nos podían ayudar, y nos siguen acompañando en nuestro camino a día de hoy. En este sentido me gustaría destacar la cantidad de foros, misiones comerciales directas, contactos relevantes, procesos de licitaciones o eventos en los que hemos podido participar o acceder gracias a su ayuda y apoyo, y que resultan muy relevantes para el desarrollo de nuestro negocio en Canarias, y como vengo mencionando, en determinados países de África.

P: Dos años después, ¿qué balance hacen de la operación? ¿Ha cumplido la sede canaria las expectativas iniciales?

R: El balance es por supuesto muy positivo y, como he dicho anteriormente, las expectativas se han cumplido con creces. La oficina de Las Palmas se ha convertido en muy poco tiempo en un centro de producción muy relevante para el grupo, con una participación muy destacada en proyectos clave del negocio, especialmente dentro del sector naval, y con una cartera de clientes propia consolidada y en actual crecimiento.

P: Anuncian la intención de duplicar plantilla. ¿Qué perfiles buscan y qué oportunidades laborales abre esto para profesionales canarios?

R: Así es, estamos cerrando 2025 con una plantilla de 40 personas y nuestro objetivo para 2026 es llegar a las 80 antes de final de año. En relación a los perfiles que buscamos, principalmente ingenieros, ya sea de grado o master, y de cualquier especialidad o disciplina. También personal con formación en grados superiores y medios de FP dentro de las ramas de formación que tengan aplicabilidad en distintos tipos de industria, tales como la naval, energética, infraestructuras o transformación digital.

P: ¿Qué tipo de proyectos están gestionando desde Canarias y qué peso tienen dentro de la estrategia global de Ghenova?

R: Los proyectos gestionados directamente desde Canarias están en su mayoría relacionados con la industria naval auxiliar, principalmente proyectos de modificaciones, reformas, mantenimiento o ciclo de vida de activos, tanto con astilleros canarios como con infraestructuras militares de Canarias. También se están gestionando proyectos relacionados con las energías renovables marinas en el entorno de las islas.

Ambas vías de trabajo tienen un peso destacable dentro de la estrategia global de Ghenova, y también es muy relevante la participación y responsabilidad que tiene el equipo de Ghenova Canarias dentro de los principales proyectos de defensa y de energía del grupo.

P: ¿Dónde ven el crecimiento futuro de Ghenova en el archipiélago? ¿Nuevas líneas de negocio, ampliación de equipos, alianzas…?

R: Pues en una combinación de todos esos factores que comentas.

En relación a nuevas líneas de negocio, nuestros esfuerzos se están dirigiendo a las renovables marinas y la generación de energía en general, la transformación digital en la industria existe en las islas y la digitalización y modernización de infraestructuras, con una atención muy especial a los puertos.

Y para ello, por supuesto es fundamental seguir ampliando y reforzando el equipo, incorporando capacidades no solo para el sector naval y de defensa, sino también para los sectores anteriormente mencionados.

Del lado de las alianzas, estamos ya colaborando con otras empresas, especialmente dentro del mundo de las licitaciones públicas, tanto en Canarias como en el entorno africano, y especialmente en proyectos de infraestructuras, energía y puertos. Buscamos principalmente sinergias con empresas que puedan complementar nuestra oferta de cara a licitaciones públicas tanto nacionales como internacionales.

P: ¿Qué lecciones deja este caso de éxito en relación con la colaboración público–privada entre empresas e instituciones como Proexca?

R: En mi opinión, la principal lección es que cuando una institución pública cumple con su cometido tal y como creo que lo hace Proexca, estamos ante recursos públicos bien empleados. En nuestro caso, Proexca nos está ayudando mucho con nuestro crecimiento en Canarias, y nuestro crecimiento en Canarias es un granito de arena más en el desarrollo y la prosperidad de la sociedad canaria. Por muchos factores, la presencia en Canarias de una empresa de las características de Ghenova es un gran éxito para la sociedad canaria en general, para la propia empresa y para Proexca por su aportación a ello.

Proexca y el papel del acompañamiento en la implantación empresarial

Pilar Moreno, directora del Área de Invertir de Proexca; Javier Alejo, director de Implantación de Negocio de Ghenova; Pablo Martín, CEO de Proexca y Francisco Barea, CFO de The Game Kitchen durante el "road show" de Proexca en Sevilla el pasado mes de octubre / El Correo

La evolución de Ghenova en Canarias confirma el potencial de las islas para atraer talento, generar empleo cualificado y desarrollar proyectos empresariales de alto valor añadido. Más allá de los resultados obtenidos por la compañía, este caso pone de relieve la importancia de modelos de colaboración público–privada en los que organismos como Proexca actúan como catalizadores entre empresa y territorio, facilitando oportunidades y reforzando el posicionamiento de Canarias como plataforma empresarial hacia mercados internacionales.