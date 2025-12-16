Intervenidas 17 casas-discoteca en El Rocío: "Este no es el modelo de encuentro y fe de la aldea"

La Policía Local de Almonte (Huelva) ha intensificado su actuación contra las denominadas ‘casas-discotecas’ en El Rocío, un uso irregular de viviendas que altera la convivencia vecinal, con un total de 17 intervenciones durante el mes de noviembre. Según ha informado el Ayuntamiento de Almonte, se trata de una práctica que provoca molestias, conflictos entre residentes y un uso inadecuado del espacio residencial en la aldea.

Multas de hasta 30.000 euros por actividades no autorizadas

De estas actuaciones, varias han derivado en propuestas de sanción, con multas que pueden alcanzar hasta los 30.000 euros, en aplicación de la normativa vigente en materia de seguridad ciudadana, convivencia y control de actividades no autorizadas. La mayoría de las intervenciones se han producido en horario nocturno y de madrugada, coincidiendo con denuncias por música a alto volumen y alteración del descanso.

Desde el Ayuntamiento de Almonte se ha subrayado que El Rocío "no es un espacio destinado al ocio descontrolado", sino una aldea con "una identidad muy definida", por su carácter residencial, su "valor medioambiental" y su condición "marcada por la devoción rociera". Un modelo que "requiere respeto tanto hacia los vecinos como hacia quienes visitan la aldea desde una actitud cívica y responsable".

Una discoteca. / EFE

El Consistorio ha destacado la labor preventiva y de control de la Policía Local, que mantiene una vigilancia "constante" para evitar situaciones de desorden, especialmente en momentos y zonas donde se detectan este tipo de prácticas. Una actuación que se enmarca en la estrategia municipal de "preservar la convivencia, la seguridad y el respeto a la singularidad de El Rocío".

En este sentido, el Consistorio ha recordado que el uso de viviendas como 'casas-discoteca' no solo incumple la normativa, sino que "distorsiona la convivencia y daña la imagen de El Rocío como espacio de encuentro, fe y respeto al entorno". Por ello, se insiste en que estas conductas "no representan el modelo de aldea que defiende Almonte".

Llamamiento a la responsabilidad ciudadana

Finalmente, desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad individual y colectiva", recordando que "disfrutar de El Rocío es compatible con el respeto", y que la colaboración ciudadana resulta "fundamental" para "mantener el equilibrio entre convivencia y protección de un entorno único".