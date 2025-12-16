Los roscones y panetones más virales llegan a Granada: son de los creadores de las tartas de queso más famosas de Andalucía

Los roscones de Reyes y panetones más virales de todo Andalucía, realizados por los creadores de una de las franquicias de tarta de queso más famosas de Andalucía, ya han llegado a Granada, donde se pueden degustar durante toda la Navidad.

Se trata de las creaciones culinarias de La Cheesequería, una tienda de tartas de queso que nació en 2022 en Málaga y que, desde entonces, se ha convertido en una de las más reconocidas de la zona, con seis locales en Málaga capital, uno en Fuengirola y otro en el centro de Granada.

Los roscones más virales de este Navidad

En todos estos lugares, se puede disfrutar de cada uno de sus postres dulces creados especialmente para estas fiestas navideñas. En el caso de los roscones de Reyes, La Cheesequería ha creado una amplia variedad de opciones, como su roscón tradicional sin relleno o el tradicional con relleno de nata.

A estos se suman su roscón de pistacho ibérico y chocolate blanco, su roscón de Lotus, caramelo salado y toffee; y el de chocolate con avellana y Oreo.

Precios de los panetones en este negocios de Málaga y Granada

Estas creaciones se pueden degustar por un precio de 25 euros en el caso de no tener relleno y adquirirse en su tamaño grande, para entre 8 y 10 personas. Con la misma dimensión pero relleno de nata, este roscón se puede adquirir por 35 euros, precio que aumenta a 39 euros en el caso de tener un relleno especial.

Este negocio de tartas de queso también se ha especializado para estas fiestas en los panetones, que aseguran que son "esponjosos y con equilibrio perfecto entre relleno y miga".

Todos los sabores de los panetones más famosos de Andalucía

Unos dulces que se pueden disfrutar en sabores como el tradicional de chocolate y naranja confitada sin relleno; de pistacho y chocolate blanco con relleno, de Kinder y avellana con relleno; Lotus, chocolate y caramelo con relleno; y tres chocolates con crema de pistacho.

El precio de los panetones sin relleno es de 25 euros en su tamaño mediano, para entre 4 y 6 personas, y 35 euros en su versión grande para entre 8 y 10 comensales. En el caso de tener relleno, el precio es de 29 euros en su versión mediana y 39 euros en la grande.

Regalos y sorteos por la compra de panetones en este negocio

Pero además de todo tipo de sabores y tamaños, estos panetones vienen con un regalo incluido, ya que desde la franquicia han asegurado que sus clientes podrán conseguir un viaje doble a Milán, 50 meriendas para dos personas, 20 tartas pequeñas, 10 tartas grandes y 30 roscones de Reyes.

Además, de parte del restaurante FOMO de Málaga, se sorteará un vale de 1.000 euros, además de 10 cenas valoradas en 50 euros y otras 5 valoradas en 100 euros. De igual modo, USB Burger sorteará una PlayStation 5, además de 20 combos dobles.

Locales de 'La Cheesequería' en Granada, Málaga y Fuengirola

Tanto sus panetones y roscones como sus tartas de queso y cookies se pueden degustar en su local de Granada, situado en la calle Reyes Católicos número 25, en horario de 11.00 a 22.00 horas todos los días de la semana.

A estos se suman su local en Fuengirola, en la calle Marbella número 1, así como en Málaga capital, situados en la avenida Pío Baroja número 6, en Avenida Plutarco número 83, calle Carretería número 44, avenida Mayorazgo número 26, Centro Comercial Vialia y Centro Comercial Plaza Mayor.