Sevilla repartirá 1,6 millones en 'cheques bebé' por tener un niño para tratar de ganar población

El alcalde de Sevilla y Vox han pactado repartir 1,6 millones de euros entre los hogares sevillanos que tengan un bebé durante 2026. Se trata de un cheque bebé municipal con el que el Ayuntamiento pretende incrementar su población en su intento de retomar los 700.000 habitantes y de mantener el pulso con Zaragoza por ser la cuarta gran ciudad de España.

El plan ya existía en la ciudad de Sevilla puesto que se incorporó como uno de los acuerdos del presupuesto de 2025 entre ambas formaciones. Sin embargo, sólo tenía una partida de 100.000 euros que dependía de la oficina de apoyo a la maternidad (anti aborto) y que no llegó a ejecutarse.

Ahora, en la nueva negociación presupuestaria se recupera este proyecto aunque con mucho más dinero: un total de 1,6 millones de euros, una cifra, no obstante, algo inferior a la que pedía Vox que cifró esta iniciativa en 3,6 millones de euros.

En concreto, los datos del INE en 2024 sostiene que cada año nacen en Sevilla alrededor de 6.000 niños por lo que de aplicarse esta medida implicaría un cheque bebé de unos 240 euros por familia que esté empadronada en la ciudad de Sevilla.

Recortes a igualdad y desarrollo

Aunque el aumento de la partida es llamativo por su salto en la cantidad total del presupuesto, la realidad es que no tiene una traducción llamativa en los bolsillos de la ciudadanía. En 2025, ambas formaciones acordaron crear este cheque bebé que, sin embargo, nunca se llegó a aplicar.

Ahora, con este cambio aprobado para 2026, el objetivo es que, por cada niño, las familias reciban alrededor de 283 euros. Este dinero se extrae de partidas destinadas en el texto original a políticas de igualdad o cooperación al desarrollo, presupuestos que quedan prácticamente desmantelados después de que el equipo municipal haya sucumbido a las exigencias de la formación de extrema derecha.

Este bono de nacimiento se enmarcaba dentro de la oficina de apoyo a la maternidad (la oficina anti aborto) el gran logro de Vox en el último año. En los presupuestos de 2025 se incorporó una partida de 165.000 euros para la creación de este centro antiabortista en la capital. Tras el acuerdo, esta agencia municipal se abrió al público el pasado 12 de mayo entre las críticas de hasta 22 colectivos del Consejo Municipal de la Mujer (CMM).

Mantener la oficina antiaborto

De cara al próximo año, la formación de Santiago Abascal, espera mantener y reforzar esta oficina antiaborto, a la que en 2025 se destinaron 50.000 euros provenientes de una partida para otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Así, reclaman que den de alta partidas por esa misma cantidad, pero con un objetivo claro para, a diferencia de este año, "evitar problemas en su ejecución".

Además, ha sumado una nueva línea de subvenciones para dar promover las asociaciones que apoyan la maternidad y se dediquen a asistir a las madres en situación de vulnerabilidad. En total, es una partida de 40.000 euros que Vox esperaba extraer de las ayudas de la Asociación de Transexuales de Andalucía Silvia Rivera, sin embargo, desde el PP han planteado que este dinero llegue de políticas de igualdad.