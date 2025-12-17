Andalucía pugna por ser la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Granada aspira a acoger la sede nacional de Salud Pública. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este miércoles que su cartera presentará toda la documentación exigida "en el tiempo establecido". Después de años de preparación la ciudad ultima todos los detalles para presentar una candidatura capaz de vencer al resto de propuestas del país.

No es la primera vez que Granada se postula para ser sede de una agencia nacional. Ya en 2024 la capital intentó acoger la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AIESA), sin embargo, el Gobierno central optó por ubicar este centro en La Coruña. Pese a que el Ayuntamiento recurrió esta decisión ante la justicia, el Tribunal Supremo la consideró adecuada. En contraprestación, la Junta ha situado aquí el Centro de IA de Andalucía.

Según ha detallado Sanz, la candidatura "cuenta con el respaldo y la participación activa de más de 40 instituciones públicas, académicas, científicas y profesionales". La ciudad acoge ya la "única" Escuela de Salud Pública del país que durante sus 40 años de vida, según Sanz, "ha desarrollado a nivel autonómico, nacional e internacional muchas de las funciones que ahora se encomiendan a la futura Agencia Estatal".

Una sanidad "a la vanguardia"

El dirigente popular ha aprovechado la ocasión para aplaudir la gestión de la salud que se realiza desde el Gobierno de Juanma Moreno. Así, ha defendido que la comunidad autónoma está "a la vanguardia" del país, cuenta con "un gran número de profesionales altamente cualificados y con experiencia contrastada en salud pública, vigilancia epidemiológica, evaluación de políticas y respuesta ante emergencias sanitarias".

La propuesta para que Granada obtenga esta sede se prepara desde 2024. Fue entonces cuando el Gobierno de España presentó el proyecto para su creación. "La Junta de Andalucía entendió desde el primer momento la relevancia estratégica de esta iniciativa", ha defendido Sanz. Así, hasta cuatro grupos ha trabajado para presentar un expediente con el que convencer al Gobierno central de su propuesta.

Desde la Consejería ponen en valor la importancia de la Escuela de Salud Pública y sus relaciones con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, destacan que la ciudad es un polo científico gracias a la Universidad de Granada, los centros de CSIC o el parque tecnológico de salud, a los que el consejero de Sanidad suma también que la capital provincial cuenta con una "infraestructura sanitaria moderna y completa".

Coordinación contra crisis sanitarias

La sede contará con 70 empleados procedentes de todo el país. Su fundación responde a recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades y la Comisión Europea El objetivo es crear un nodo de referencia para establecer una estrategia nacional ante las crisis sanitarias, después de todo lo aprendido con la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, los requisitos establecidos por el Gobierno son complejos para la ciudad. En el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se detalla la importancia de las conexiones internacionales con ciudades como Estocolmo, Copenhague o Bruselas que debe tener la candidatura escogida, un requisito que Granada no cumple, al menos por ahora.

Granada deberá presentar su propuesta en la sede electrónica y su selección se producirá mediante la vía de la urgencia. Así, el consejero del ramo ha defendido que la ciudad nazarí "ofrece un modelo de cooperación institucional consolidado, basado en décadas de trabajo conjunto entre administraciones, universidades, centros de investigación y tejido social", ha defendido el consejero del ramo.