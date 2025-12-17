La defensa del alcalde de Algeciras: una carta de la edil a la que dio trabajo días después de silenciar las denuncias de acoso

La revelación de los términos de la reunión entre Marcos Borrego, asesor del Ayuntamiento de Algeciras y miembro de la Ejecutiva provincial del PP de Málaga, y la asesora municipal y ex concejala del Consistorio, Laura Ruiz, ha generado un terremoto político a la ya de por sí agitada vida política en esta ciudad del Campo de Gibraltar y la política andaluza. Como ha desvelado en exclusiva El Correo de Andalucía, en el marco de una reunión celebrada el pasado 10 de febrero de 2025 en la sede del PP de Algeciras, Borrego presionó a Ruiz para que firmara una carta en la que debía reconocer trastornos mentales con el objetivo de armar la defensa legal en el caso del presunto acoso sexual sobre dos subordinadas por parte de José Ignacio Landaluce, alcalde de la ciudad y senador por Cádiz. A esta reunión también acudió Bernardo Palenciano, ex jefe de Personal del Consistorio y una de las personas de máxima confianza del veterano alcalde que, desde el pasado miércoles, se ha dado de baja de manera temporal de su militancia en el PP y de todos los cargos orgánicos que ostentaba en el partido.

De esta forma la ex concejala, Laura Ruiz asumía padecer trastornos mentales durante los días en que, en redes sociales y tras su salida del Ayuntamiento, escribió sobre presuntos episodios en los que Landaluce habría acosado sexualmente a compañeras de la corporación municipal.

El Ayuntamiento de Algeciras, con el que se puso en contacto este medio el pasado martes para conocer su versión al respecto de esta reunión, ha respondido a los medios este miércoles. Ante el revuelo que ha suscitado la publicación de este audio con un audio -y un comunicado- donde Landaluce ha señalado que "las publicaciones aparecidas en varios medios de comunicación sobre supuestas presiones a la exconcejal Laura Ruiz carecen de todo fundamento".

Para argumentar esta falta de fundamento, el alcalde se defiende reproduciendo íntegra la carta remitida por Laura Ruiz con fecha de 3 de octubre, una vez que el alcalde había revalidado el gobierno municipal (en las elecciones del 28 de mayo de 2023). El resumen de esa misiva es el perdón que Laura Ruiz le implora al alcalde al respecto de los pantallazos y conversaciones que había hecho públicas por distintas vías y que interpretaban como una amenaza al alcalde con tirar de la manta y desvelar los episodios de acoso sexual que Landaluce habría protagonizado sobre dos concejalas. Tan sólo un día después, el Boletín de la Provincia recoge el alta como personal eventual de Laura Ruiz con un sueldo anual de 25.000 euros, como se ve en la imagen que acompaña esta información.

En este audio remitido este miércoles a los medios, Landaluce alega que se ve obligado a hacer pública esta carta y que la motivación siempre ha sido la de "ayudar" a Laura Ruiz.

En ese mismo Boletín, aparece también recogido el alta como asesor municipal de Marcos Borrego, el dirigente del PP que presionó a Ruiz y que se presentó en la sede del partido como asesor de José Ignacio y del partido en el asunto de los pantallazos. En su caso, el sueldo bruto anual es de 45.000 euros.

Sueldo de Laura Ruiz y Marcos Antonio Borrrego en el Ayuntamiento de Algeciras / El Correo

La carta de perdón de Laura Ruiz

La misiva de Laura Ruiz es un larguísimo y denso texto de perdón hacia el alcalde con frases como "te aseguro que más que mis manos las están escribiendo mi corazón, y no sin que caigan más de una lágrima sobre el teclado del ordenador". O "He cometido MUCHAS EQUIVOCACIONES CONTRA TU PERSONA DE MANERA INJUSTA, ¿alguien cree de verdad que si yo hubiera tenido lo más mínimo contra ti no lo habría puesto en conocimiento de las autoridades judiciales?".

En esta carta, la ex concejala hace referencia al procedimiento judicial en su contra que, a la postre, ha condicionado su carrera política. En septiembre de 2021, dimitió como concejala tras ser condenada en primera instancia por la Audiencia de Cádiz a 21 meses de prisión por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones, al publicar un anuncio sexual con los datos del abogado de su exmarido. La sentencia incluyó inhabilitación para cargos públicos y una indemnización de 10.000 euros. "Algo de lo que me declaré, me declaro y me seguiré declarando siempre INOCENTE, porque yo no hice absolutamente nada de lo que se me acusó y posteriormente condenó por ello", escribió.

Carta Laura Ruiz Gutiérrez / Ayuntamiento de Algeciras

En el tiempo en que Ruiz dejó su acta de concejal hasta que fue rescatada por el alcalde como asesora municipal en el área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Algeciras, la ex edil realizó comentarios en su perfil de Facebook contra el alcalde y deslizando informaciones y pantallazos donde se revelaban esos supuestos episodios de acoso sobre dos ex concejalas. "Y no me pesa ni me avergüenza decir que pagué los platos rotos con el blanco más fácil: tú, mi Alcalde", escribe en esta misiva. "Pedir PERDÓN y PERDONAR es un ALIVIO PERSONAL", sentencia.

¿Quién es la ex concejala Laura Ruiz?

Laura Ruiz fue concejala e incluida en las listas del PP de Algeciras desde las elecciones municipales de 2011 hasta las de 2019. Entró en el equipo de gobierno en 2013 al dimitir el concejal Bernabé Ramírez, tras una polémica en la empresa pública de aguas del municipio, Algesa; en ese primer mandato, Ruiz asumió Educación y Pesca. El núcleo de la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Supremo gira en torno a dos contrataciones realizadas por la Alcaldía en septiembre de 2023 como personal eventual: una es la de la exconcejal popular Laura Ruiz Gutiérrez y la otra es la de Inés Cortés Achedad, ex mujer del número dos de Landaluce, Luis Ángel Fernández, que llegó a ser presidente de la Mancomunidad de Municipios y número 2 del Ayuntamiento de Algeciras.