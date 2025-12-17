El PP de Juanma Moreno se queda solo cantando villancicos en el Parlamento de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, palmea; el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, toca la caja y algún diputado popular puntea la guitarra. Un año más, se van a escuchar villancicos en el Parlamento autonómico. Sin embargo, en esta ocasión, el PP se quedará solo en el cumplimiento de la tradición. Los grupos de izquierda llevan años sin asistir y desde Vox confirman a El Correo de Andalucía su intención de no participar en esta ocasión.

La aprobación de los presupuestos de 2026 pondrá punto y final al penúltimo periodo de sesiones del año. Como es habitual, una vez termine la sesión, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, convocará a sus señorías y a los trabajadores de la Cámara a acercarse a la presidencia para cantar algunas de las canciones navideñas más tradicionales, aunque serán pocos los que se sumen.

Un grupo de diputados y trabajadores del Parlamento andaluz cantan villancicos tras la última sesión plenaria de 2011. / JUAN FERRERAS / EFE

Los villancicos tras el último pleno del año fueron un habitual durante gran parte de los gobiernos socialistas en Andalucía. Sin embargo, esta costumbre se perdió en el año 2012, aunque aquel año sí que hubo algún ensayo, nunca se cantó nada en la tribuna principal de la Cámara. El Parlamento ha tardado una década hasta que el PP y Vox lo han retomado, aunque esta unión no ha durado mucho.

Crecen los enfrentamientos con Vox

"Pero mira cómo beben los peces en el río". Estos días, tras las puertas de algunos de los salones del Parlamento sonaban panderetas. Cada año, tras la celebración del último pleno del año es habitual que los diputados y los trabajadores de la Cámara se unan para cantar villancicos, aunque siempre hay bajas. "A nosotros no nos va mucho eso", ironizaban fuentes de la izquierda al ser preguntados por su presencia en los ensayos.

Ya en 2024 todos los diputados de la izquierda abandonaron el hemiciclo antes de que comenzara la música. Sin embargo, los representantes de Vox permanecieron en el salón de pleno aplaudiendo y riendo mientras algunas de sus compañeras entonaban La Marimorena entre risas y abrazos. Este año ya no les hacen tanta gracia los cánticos y, como el resto de la oposición, han decidido dejar solos a los populares.

Las cosas son muy distintas a hace un año. Los enfrentamientos entre las dos formaciones de la derecha se han elevado en los últimos meses y las acusaciones se cruzan en cada pleno. Frente a lo que ocurría antes, cuando los de Santiago Abascal podían apoyar algunas de las propuestas de los populares, desde la vuelta del verano el voto negativo ha sido el más habitual en esta bancada.

El CIS da alas a Vox

El cambio de actitud de la extrema derecha ha coincidido con el peor momento de Moreno desde su llegada a San Telmo, cuando se ha tenido que enfrentar a la crisis de los cribados y la presunta corrupción del PP en Almería. Hace tiempo que Vox ha marcado distancias con el PP. "Nuestra historia con ustedes no se va a repetir", le puntualizó el portavoz, Manuel Gavira, al PP en el primer debate sobre los presupuestos.

Las elecciones se acercan y Vox quiere al PP lo más lejos posible. Los votos de la formación de ultraderecha fueron clave tras las elecciones de 2018 para que el PP se hiciera con el Gobierno andaluz tras 40 años de PSOE. Sin embargo, desde la formación han alertado a los populares que, si vuelve a ocurrir lo mismo, no le pondrán las cosas tan sencillas al presidente de la Junta.

Según el último barómetro del Centra, el PP de Moreno estaría a punto de perder la mayoría absoluta de la que goza desde 2022. En este punto entra Vox que, en lugar de caer en votos, si las elecciones se celebraran en este momento, pasaría de los 16 escaños que ocupa en la actualidad hasta 19, pudiendo ser indispensables para la gobernabilidad de la comunidad.