El PSOE exige al PP de Málaga que aparte de su Ejecutiva al asesor de Landaluce que presionó a una exconcejala para encubrir al alcalde

El PSOE ha elevado la presión política sobre el Partido Popular tras las últimas informaciones publicadas por El Correo de Andalucía en torno al presunto caso de acoso sexual que afecta al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. En este contexto, los socialistas han exigido al PP de Málaga que aparte de inmediato a uno de sus dirigentes provinciales por su presunta implicación en las maniobras para encubrir el caso.

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha reclamado públicamente a la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, que actúe contra Marcos Borrego, secretario de Formación Electoral del PP de Málaga y cargo de confianza en el Ayuntamiento de Algeciras. Según la información conocida este martes, Borrego habría presionado a una exconcejala del municipio para que firmara un documento en el que debía asumir que padecía un trastorno mental, con el objetivo de desacreditar su testimonio y exculpar al alcalde.

Este asunto ya ha llegado a la Fiscalía del Tribunal Supremo. El PSOE de Algeciras registró el pasado martes 9 de diciembre una denuncia contra el senador y alcalde de Algeciras en la que relata una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso sexual. E

"Los hechos son de extrema gravedad", ha señalado Aguilar, quien ha exigido a Navarro que "aparte de inmediato a este dirigente de la ejecutiva provincial" y que aplique "las mismas medidas que reclama a otras formaciones políticas cuando se ven afectadas por casos de presunto acoso sexual". Para el PSOE, lo ocurrido no puede desvincularse del contexto general que rodea al alcalde algecireño y a la dirección del PP en la provincia.

Esta nueva exigencia se suma a una serie de informaciones y actuaciones políticas que El Correo de Andalucía viene publicando en los últimos días. Por un lado, el propio Landaluce anunció su salida del Partido Popular, una decisión que él mismo calificó como "suspensión provisional de militancia", pero que el PSOE de Algeciras considera jurídicamente una baja definitiva. Los socialistas ya han reclamado al secretario general del Ayuntamiento que clarifique su situación política y que se dé cuenta de ello en el pleno municipal, al entender que su abandono del PP debería convertirlo en concejal no adscrito.

"Operación de coacción orquestada desde la propia sede del PP"

En esta misma línea se ha pronunciado también el PSOE de Cádiz, a través de su secretario general, Juan Cornejo. En una nota remitida a los medios, el dirigente socialista ha exigido explicaciones inmediatas al Partido Popular ante la "extrema gravedad" de las informaciones que "destapan una supuesta operación de coacción orquestada desde la propia sede del PP para desacreditar a testigos clave en el caso de presunto acoso sexual que rodea al alcalde de Algeciras y senador".

Cornejo ha tildado de "absolutamente nauseabundo" el audio, publicado en exclusiva por este periódico, en el que se escucha a Marcos Borrego, miembro de la ejecutiva del PP de Málaga y asesor contratado por el Ayuntamiento, intentando convencer a la exconcejala Laura Ruiz para que firme un documento reconociendo un falso "desequilibrio mental". "Estamos ante un modus operandi que no es política, es mafia. Intentar anular a una mujer, forzarla a declararse loca para salvar la cara del líder, es el ejemplo más bajo de la degradación moral a la que el PP ha arrastrado a las instituciones", ha aseverado el dirigente socialista.