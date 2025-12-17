La Cabalgata de Reyes más antigua de Andalucía, en un pequeño pueblo de Huelva de apenas 1.300 habitantes

La Cabalgata de Reyes más antigua de Andalucía y una de las más veteranas de España se celebra en un pequeño pueblo de Huelva de apenas 1.300 habitantes.

Esta localidad que se ha convertido en uno de los lugares más navideños de la provincia y una visita obligada durante estas fiestas es Higuera de la Sierra, que celebró por primera vez su Cabalgata en 1918.

Más de un siglo de historia de la Cabalgata de Reyes de Higuera de la Sierra

Una iniciativa que comenzó hace más de un siglo cuando uno de los vecinos del pueblo, Domingo Fal Conde, apareció junto a otros dos habitantes de Higueras de la Sierra a caballo en las calles del pueblo para repartir caramelos a los niños, que cumplieron así su sueño de ver a los Reyes Magos de cerca.

Desde entonces, este municipio onubense ha hecho de sus carrozas y su ambientación una de sus principales señas de identidad. Y es que no solo se trata de la Cabalgata más antigua de Andalucía, sino también de una de las más singulares del país.

Carrozas estáticas y figurantes inmóviles recreando escenas de la Biblia

Esto se debe a que los participantes se mantienen de forma totalmente inmóvil en sus carrozas representando escenas de la Biblia por las calles del pueblo.

La Cabalgata de Reyes más antigua de Andalucía está en este pequeño pueblo de Huelva / Ayuntamiento de Higuera de la Sierra

De ese modo, estas carrozas que están creadas a mano por los propios vecinos, se dividen en dos grupos.

Dos grupos de carrozas: Reyes Magos en movimiento y escenas de Jesús

Por un lado, se encuentran las formadas por la Estrella de la Ilusión y las tres carrozas de los Reyes Magos, que sí tienen movimiento y que se encargan de tirar caramelos, regalos y confetis como en el resto de Cabalgatas de Andalucía.

Sin embargo, junto a estas se encuentra un segundo grupo, compuesto por las carrozas que representan escenas de la vida de Jesús, en las que los vecinos se transforman durante unas horas en personajes bíblicos que se mantiene totalmente estáticos durante su desfilo por el municipio a pesar del frío o la lluvia que pueda producirse.

Así, se compone esta Cabalgata en la que participan cerca de un centenar de figurantes y casi una veintena de carrozas, acompañados en todo momento por distintas agrupaciones musicales, vecinos a caballo o a pie y coros de campanilleros.

Reconocimientos, premios y distinciones a la cabalgata más antigua de Andalucía

Todo ello ha convertido esta cita en una de las más destacadas del territorio, con decenas de miles ciudadanos llegados de todos los rincones del país para disfrutar de este evento que ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

Además, la Cabalgata de Higuera de la Sierra ha obtenido todo tipo de premios y distinciones, como la Medalla de Oro de la provincia, además de estar incluida en el Catálogo del Patrimonio de la Junta de Andalucía y haber sido declarada por la Diputación de Huelva como Manifestación Sociocultural objeto de especial atención.

Museo de la Cabalgata en Higuera de la Sierra

Este evento se puede completar con la visita al Museo de la Cabalgata de Reyes Magos de Higuera de la Sierra, un espacio situado a las afueras del municipio que refleja la singular historia de esta cita.

La Cabalgata de Reyes más antigua de Andalucía está en este pequeño pueblo de Huelva / Ayuntamiento de Higuera de la Sierra

Así, los visitantes pueden conocer de primera mano todas las particularidades, trabajo e historia de estas carrozas, así como distintas actividades y rutas por el municipio.