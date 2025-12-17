El villancico de Canal Sur arrasa en redes: ‘Nuestra Navidad’ supera los dos millones de visualizaciones en 24 horas

Más de dos millones de visualizaciones ha conseguido ya el nuevo villancico de Canal Sur. El legendario 'Nuestra Navidad' ha sido interpretado por Marta Santos, Luis de Perikín y el grupo Así Canta Jerez, al son de la zambomba jerezana, para conmemorar las fiestas navideñas de este año.

En solo 24 horas, el vídeo ha superado dos millones de visualizaciones en todas las plataformas sociales, con Instagram liderando el impacto gracias a más de un millón de reproducciones y miles de comentarios e interacciones positivas.

Además, en Canal Sur Más se ha convertido en el contenido más descargado en un solo día, marcando un récord histórico en la plataforma, y todo ello sin contabilizar las versiones que los usuarios comparten en sus perfiles personales y difunden por aplicaciones de mensajería instantánea, amplificando aún más su alcance, según ha destacado la cadena en una nota..

A su juicio, la unión de artistas de Sevilla y Jerez ha dado lugar a una pieza que "no solo celebra la Navidad, sino también la riqueza cultural de Andalucía, llevando el sonido de la zambomba a todos los rincones y consolidando el villancico de CanalSur como una cita imprescindible en estas fechas".

De este modo, tanto en la web navidad.canalsur.es como en la categoría 'La Navidad de Andalucía' en Canal Sur Más se pueden disfrutar las versiones de otros años del villancico, así como la historia de este himno navideño que forma parte intrínseca de la identidad andaluza en estas fechas.