Casa-discoteca RocíoMaría SerranoLesión LlorenteAcoso sexual AlgecirasVPO Sevilla EsteBebé abandonado
Vuelven las lluvias a Andalucía: estos son los días que más lloverá en Sevilla

La Aemet pronostica un aumento progresivo de la nubosidad en Sevilla desde el jueves, con lluvias a partir del viernes y temperaturas suaves, oscilando entre los 6 y 18 grados.

Vuelven las lluvia gran parte de Andalucía

Vuelven las lluvia gran parte de Andalucía / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves una jornada marcada por intervalos nubosos de nubes bajas, que irán dando paso a cielos poco nubosos con nubes altas por la tarde, con temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso, en una evolución típica del tiempo en Andalucía en esta época del año.

La previsión meteorológica para Sevilla capital entre el jueves 18 y el martes 23 de diciembre estará marcada por un aumento progresivo de la nubosidad y la llegada de lluvias a partir del viernes, con mayor incidencia durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Las temperaturas se mantendrán suaves para la época, con mínimas entre los 6 y 9 grados y máximas que oscilarán entre los 15 y 18 grados.

Jueves 18 de diciembre

  • Mañana (00–12 h): Cubierto, 0% probabilidad de lluvias, mínima 6º / máxima 17º
  • Tarde (12–24 h): Nubes altas, 0% probabilidad de lluvias, mínima 6º / máxima 17º

Viernes 19 de diciembre

  • Mañana (00–12 h): Muy nuboso, 5% probabilidad de lluvias, mínima 8º / máxima 18º
  • Tarde (12–24 h): Cubierto con lluvia, 65% probabilidad de lluvias, mínima 8º / máxima 18º

Sábado 20 de diciembre

  • Mañana (00–12 h): Muy nuboso con lluvia escasa, 35% probabilidad de lluvias, mínima 9º / máxima 17º
  • Tarde (12–24 h): Intervalos nubosos, 30% probabilidad de lluvias, mínima 9º / máxima 17º

Domingo 21 de diciembre

  • Día 21 – Todo el día: Muy nuboso con lluvia, 100% probabilidad de lluvias, mínima 9º / máxima 15º

Lunes 22 de diciembre

  • Día 22 – Todo el día: Intervalos nubosos con lluvia escasa, 60% probabilidad de lluvias, mínima 8º / máxima 17º

Martes 23 de diciembre

  • Día 23 – Todo el día: Cubierto con lluvia, 60% probabilidad de lluvias, mínima 6º / máxima 16º

Invierno más cálido de lo normal

El invierno, que incluye los meses de diciembre, enero y febrero, será más cálido de lo normal tras concluir el tercer otoño más cálido desde 1961 y la Navidad arrancará con un frente el día 24 que dejará lluvias sobre todo en la provincia de Huelva y algo en Sevilla, que se pueden extender el día 25 con chubascos dispersos al resto de Andalucía.

Las temperaturas en Andalucía estarán esta Navidad en torno a la media de esta época del año, según las previsiones que ha presentado este miércoles el delegado en Andalucía de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino, que ha precisado que estas proyecciones se basan en los modelos hasta hoy y, por tanto, se pueden producir algunas variaciones.

Borrasca antes de Navidad

Los días previos a la Navidad arrancarán con una borrasca el próximo domingo que dejará lluvias en toda Andalucía, aunque no lloverá durante todo el día, y el lunes lloverá algo pero menos que el día anterior, mientras que el martes no caerá prácticamente nada.

