Una conocida playa de Huelva hace historia: la Cabalgata tendrá tres mujeres como Reyes Magos

Tres mujeres harán historia este 5 de enero en Punta Umbría (Huelva) al convertirse, por primera vez, en las Reyes Magos de Oriente que protagonizarán la tradicional Cabalgata de Reyes. Un acontecimiento inédito en el municipio costero que ya se visualiza tras la entrega oficial de coronas, celebrada este miércoles y presidida por el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, junto a la concejala de Festejos, Jimena Donoso.

El alcalde ha destacado que las elegidas "tendrán la oportunidad de llevar la ilusión" a los vecinos, recorriendo las calles puntaumbrieñas "con una completa agenda de actividades los días 5 y 6 de enero". "Deseo de todo corazón que disfruten de estos instantes mágicos e inolvidables, llenos de alegría", ha añadido el regidor municipal.

Sorteo y protagonistas de la Cabalgata

La elección de los Reyes Magos se realizó por sorteo el pasado 22 de abril. Las agraciadas fueron Rocío Muñoz Salguero como Rey Melchor, Francisca De la Rosa Pereira como Rey Gaspar y María del Pilar Salguero García como Rey Baltasar. Además, por primera vez Punta Umbría contará con una Estrella de la Ilusión, que será Carmen Sánchez.

El alcalde de Punta Umbría (c) junto con las tres mujeres reinas magas. / El Correo

Como novedad, este año no se permitirá arrojar ni tirar juguetes durante el recorrido de la cabalgata por "razones de seguridad". Se realizará al final del trayecto, en la puerta del Ayuntamiento, donde habrá una gran tirada de regalos. Además, Hernández Cansino ha adelantado que "habrá muchas sorpresas y va a ser una edición espectacular".

Un cartel con sello escolar

El cartel anunciador es obra de Julieta Barragán Hernández, de tercero de Primaria del colegio Virgen del Carmen, ganadora del certamen escolar convocado para la ocasión. Junto a ella, se han entregado tres menciones a los más destacados: Olivia, de quinto de Primaria, Santo Cristo del Mar, Jesús Donoso Castro de sexto de Primaria del colegio Enebral y Martina Lirola del colegio San Sebastián.

En cuanto al recorrido de la Cabalgata, los Reyes y sus pajes llegarán a Punta Umbría en barco, el 5 de enero a las 16,30 horas en el Muelle de las Canoas. La comitiva partirá seguidamente, sobre las 17,00 horas, hacia la calle Ancha.

Itinerario tradicional por las calles de Punta Umbría

El camino que discurrirán será el mismo que suele hacer habitualmente: iniciarán su paseo por la calle Ancha con una ofrenda floral en la iglesia del Carmen, para seguir por la avenida de Andalucía y de la Marina. Continuarán por Mar de Leva, pasando por la Casa de las Hermandades del edificio Galeón, y de nuevo Mar de Leva hacia calle Marea, avenida de la Marina y avenida de Andalucía, hasta el Ayuntamiento.

El primer edil ha cerrado el acto de coronación felicitando a la Comisión de Festejos por el trabajo "desinteresado" que realiza para que este tipo de eventos sea posible. También ha agradecido a la empresa Puntahogar "su generosidad y colaboración" por su aportación de caramelos.