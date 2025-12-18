Cuenta atrás de la prórroga de médicos jubilados: avisan de cancelaciones de citas en Andalucía si no se cierra el acuerdo

A 10 días es de que finalice el plazo para prorrogar tres años más la jubilación activa mejorada de los médicos, los ministerios de Sanidad y Función Pública todavía no han aprobado la medida de forma oficial. Se trata de un plan piloto que se instauró por primera vez en 2022 para paliar los efectos de las jubilaciones y la falta de relevo en los centros de salud a través de la modificación de la Ley General de la Seguridad Social. Desde entonces, el objetivo es mantener en activo a aquellos médicos de la atención primaria en edad de jubilarse con tal de aplazar el final de su vida laboral. De esta forma, el sistema sanitario público gana tiempo para formar nuevos especialistas para hacer frente al déficit estructural de profesionales que afecta a todo el país. Como compensación, los facultativos (de familia o pediatras) cobran su sueldo y el 75% de la pensión. Es decir, se convierten en médicos y pensionistas al mismo tiempo por el plan de jubilación activa mejorada.

Durante estos tres años, la medida ha permitido a muchos médicos continuar en sus puestos evitando el cierre de consultas en entornos urbanos, zonas rurales o pequeños municipios donde cubrir una vacante puede tardar meses. Por ello, en vista a que la medida llegaba a su fin el 28 de diciembre, en noviembre la Junta de Andalucía solicitó una prórroga para que los médicos pudieran beneficiarse de ella hasta los 72 años (ahora termina a los 69 años). Sin embargo, por el momento el Gobierno central todavía no ha dado una respuesta oficial. Tal como ha podido saber este periódico, fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran que ambos ministerios aprobarán la prórroga y la respuesta se formalizará "antes de que acabe el año".

Hasta la fecha, el acuerdo no se ha oficializado y tampoco las condiciones que girarán en torno a él. Al no haberse firmado ningún documento entre la Junta y el Gobierno central todavía se desconoce qué tipo de pacto entrará en vigor en 2026 y cuáles serán las condiciones para los médicos.

Pese a que está previsto que la medida siga hacia adelante, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que ha llevado a cabo un informe detallado sobre una situación que afecta a más de 1.100 médicos en España, asegura que hay facultativos que están viendo perjudicada su agenda. "Faltan ya muy pocos días para el 28 de diciembre y no hay nada solucionado, es más sabemos que hay centros de salud en los que ya no citan pacientes para el 29 de diciembre para consultas con los médicos afectados... Esto va a ser un desastre", denuncian a este periódico fuentes del SMA.

Las jubilaciones de médicos en el SAS

Las jubilaciones de médicos en los próximos años es uno de los grandes obstáculos a los que debe hacer frente la Consejería de Sanidad, puesto que superan al número de médicos residentes que se incorporarán al sistema sanitario público. Según los últimos datos, uno de cada tres trabajadores sanitarios ya ha cumplido 55 años. Por ello, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, aseguró que la negativa a la prórroga provocaría la "pérdida de cientos de profesionales cualificados, médicos de familia y pediatras, que hoy prestan servicio en los centros de salud del sistema público". Ante este escenario, la Consejería está concentrando esfuerzos en la contratación de plantilla para paliar una lacra que lleva años afectando al sistema, especialmente con el aumento en los últimos años del trasvase de profesionales a la sanidad privada.

Desde la cartera de Antonio Sanz se acaban de activar medidas como la contratación de 1.200 médicos y la estabilización del 95% de la plantilla en 2026, la nueva convocatoria de plazas en zonas rurales o la renovación de la exención del requisito de nacionalidad para los médicos extranjeros no comunitarios para seguir acogiendo a facultativos de otros países. Además, se acaba de firmar un acuerdo entre sindicatos y Consejería para transformar la bolsa de empleo: a partir del año que viene todos los médicos MIR y el personal de enfermería que haya finalizado su residencia entrarán de forma automática sin necesidad de realizar ningún trámite adicional para evitar que pasen a la privada o busquen destino profesional en otras comunidades autónomas.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía reclama al Gobierno central que formalice el pacto lo antes posible para garantizar que "alrededor de 200" médicos andaluces puedan seguir ejerciendo en los centros de salud y el año que viene se sigan sumando más facultativos a este plan de jubilación. "Pero el reloj corre, y si nada cambia antes de diciembre, esos mismos médicos tendrán que dejar de trabajar. El 29 de diciembre podríamos amanecer con más de mil consultas vacías en toda España”, advierte el informe del Sindicato Médico Andaluz.

Doctores afectados, el 25% de las plantillas de los centros

El doctor Pedro Gerez, médico de familia del centro de salud Huelín (Málaga), es uno de los más de mil médicos que dependen del contrato de prórroga de jubilación activa mejorada para seguir ejerciendo los próximos tres años. En una conversación con este medio insiste en que "si no se renueva el contrato será un desastre absoluto" porque "no hay tasa de reposición" en la comunidad andaluza. Su centro no se sufre el problema de la falta de médicos en la plantilla, pero reconoce que en el distrito Málaga Guadalorfe "hay bastantes plazas sin cubrir".

Si finalmente el Ministerio de Sanidad no amplía el contrato para este tipo de médicos, en su centro de salud una gran parte de la plantilla se vería afectada: "En mi centro el 25% de la plantilla estaríamos jubilados y si nos vamos los cuatro en diciembre con las vacaciones por medio, imagínese lo que podría ser eso. ¿De dónde van a sacar los médicos?", reflexiona. Para este doctor, otro de los grandes beneficios de este plan es la redistribución de las plazas: los médicos con mayor experiencia consiguen plaza en centros que, normalmente, están ubicados en zonas del área metropolitana de las ciudades o los municipios. Por ellos, los médicos nóveles tienes que llenar las plazas de difícil cobertura. "Si nosotros nos fuéramos ellos cubrirían las plazas más demandadas y todavía habría más plazas vacías en zonas rurales", argumenta.

El doctor José Antonio Novalio, del centro de salud de Punta Umbría, tiene toda la agenda de enero cogida, no hay hueco para ni una consulta más. Su caso es también un ejemplo de la gran demanda de la labor de estos médicos. En su centro de salud son tres médicos de cabecera en esta situación de una plantilla formada por nueve. "Es preocupante que nos tengan así a solo unos días de que termine este plan piloto", lamenta.