Feijóo incide en su viral error de acusar a los andaluces de "no saber contar": "Es una broma de un gallego"

"Galicia es la comunidad más kilómetros de costa. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero es que no saben contar". El comentario realizado por Alberto Núñez Feijóo en la cena de Navidad del PP ha generado 24 horas de polémica en redes sociales. Se han sucedido los mensajes de políticos de todo el arco parlamentario, artistas o ciudadanos que han arremetido contra las palabras pronunciadas en tono jocoso durante el acto político.

Para tratar de salir de esta crisis tan viral en redes, el presidente del PP ha usado esta misma plataforma para incidir en su comentario de una forma desenfadada aprovechando para ello la imagen de todo el grupo del PP andaluz, con Juanma Moreno a la cabeza, cantando el tradicional villancico navideño en el Parlamento andaluz tras la aprobación de los presupuestos andaluces.

"El villancico demuestra que sabéis cantar... Que aprobeis los presupuestos de muestra que sabéis contar", afirmó en un mensaje que fue compartido por el propio presidente Juanma Moreno, a quien Feijóo aludió de forma directa: "La forma en la que habéis recibido en Andalucía la broma hecha por un gallego demuestra el arte que tenéis"

Nueva oledada de comentarios contra Feijóo

De nuevo el comentario publicado en redes sociales por el presidente del PP ha abierto otra oleada de reacciones cuestionando las palabras pronunciadas en la cena de Navidad del PP así como su estrategia para salir del error con una broma.

Las palabras de la cena de Navidad provocaron una cascada de reacciones en todos los ámbitos aunque quizá la más significativa fue la del cantante Alejandro Sánz: "Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho nueve, un dos... Así se cuenta en Andalucía". Un post en la red X que alcanzó una gran repercusión.

También mostraron su rechazo a las palabras de Alberto Núñez Feijóo otros artistas andaluces como Manu Sánchez, pregonero este año de los Reyes Magos de Sevilla:Os voy a CONTAR una historia, soy andaluz, a ver si me sale: - Según datos oficiales, Andalucía tiene 2.113,3 km de costa, Galicia 1.884. A priori, 2.112 son más que 1.884 (...) Tener gracia y ser inteligente no es como ser Presidente del Gobierno, no se consigue solo con quererlo".

Reacciones políticas: de Rufián a Vox

En el ámbito político las reacciones llegaron desde todos los ámbitos, desde el nacionalista Gabriel Rufián quien aprovechó para recordar las cifras de fallecidos en residencias de Madrid durante la pandemia, en la Dana de Valencia o los fallos de los cribados de cáncer de mama de Andalucía para concluir que "todo el mundo sabe contar gracias al PP, los andaluces también".

También se encontró con el rechazo de Vox o de la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero: "Qué falta de respeto. Los andaluces y las andaluzas sí sabemos contar, señor Feijóo. Y sabemos también que no podemos contar con que Moreno Bonilla le exija una rectificación porque hace tiempo que comprobamos que prioriza los intereses de Génova a los de Andalucía".