La Fundación Unicaja presenta las ofertas para sus siete Campus en 2026

La Fundación Unicaja ha presentado hoy las ofertas y novedades de sus siete Campus. Los campus disponibles para el próximo año son: Campus Sabinillas, Campus Ronda, Campus Náutico (El Puerto de Santa María), Campus Baloncesto (Málaga), English Camp, Campus Nieve (Granada) y Tech Play Camp. Este último vuelve a abrir sus puertas por segunda vez en Ronda.

Desde esta mañana ya están abiertas las inscripciones a los campus a través de la web, que cuentan con plazas limitadas. La inscripción a una de estas plazas se prolonga hasta la fecha de inicio del campus al que se quiera acceder. Una vez que estén cubiertas todas las plazas los usuarios pueden apuntarse a una lista de espera.

Entre los objetivos de estos campamentos esta fomentar la convivencia, el compañerismo, el contacto respetuoso con la naturaleza y sobre todo "el fomento del primer empleo con su primer trabajo en los campus", ha asegurado Gerardo Lerones, director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja.

Los Campus de la Fundación han generado un empleo indirecto de más de 150 trabajadores. Más del 20% de las personas que asisten a estos campamentos encuentran allí su primer empleo.

Desde la fundación han recalcado la mejora de las zonas acuáticas y del circuito vial de Campus Ronda, la renovación de las zonas deportivas en Campus Sabinillas y de zonas de parque multiaventura de Campus Baloncesto para adecuar la actividad propia de cada campus. Más de 3.000 usuarios puntúan su experiencia con un 9,1 en estos campamentos.

Gerardo Lerones y Manuel Dorado, durante la presentación de los Campus Unicaja 2026 / Álex Zea

Campus Nieve

En el Campus Nieve se realizan actividades como el esquí y el snowboard. Es el único campamento que se realiza durante la época invernal, del 22 al 26 de febrero.

Pueden acceder a una plaza en este campamento niños desde siete hasta dieciséis años. Las actividades se realizan en Sierra Nevada y se ubica en el hotel GHM Monachil.

Campus Sabinillas

Sabinillas es uno de los campamentos más antiguos y grandes de España. Además de ser el más reconocido de los siete "en materia de ocio juvenil", recalca Manuel Dorado, responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja. Par este 2026 ofrece 3.570 plazas.

Los usuarios, de entre siete dieciséis años, podrán acceder a él en verano. En siete turnos entre el 24 de junio y el 1 de septiembre. El lugar donde se desarrolla es en Manilva con instalaciones de más de 90.000 metros cuadrados, a primera línea de playa.

Campus Baloncesto

El Campus Baloncesto lo describen desde la fundación como "muy reconocido a nivel de deporte específico para desarrollar sus habilidades y destrezas". A este campamento pueden apuntarse niños de seis hasta diecisiete años. El nivel en el deporte no es ningún problema, ya que aceptan todos personas de todos los niveles.

Se desarrolla en Málaga en 4 turnos del 27 de junio al 25 de julio. Cuenta con más de 1.300 asistentes. En el tienen la posibilidad de conocer y aprender de jugadores de primer equipo masculino y femenino. Además de entrenadores que se encuentran dentro de la estructura de Unicaja Baloncesto.

Campus Ronda

Al Campus Ronda pueden acceder niños desde los siete a los dieciséis años. Cuenta con un total de 1650 plazas. Se encuentra en la colonia 'Las Delicias' y cuenta con zonas con cabañas, parque arbóreos, zonas deportivas. Este campamento ofrece cinco turnos y se celebrará del 27 de junio al 5 de agosto.

La novedad de este año es una zona especial para disfrutar del agua, además de otras actividades como arboling, tirolina, karts, fútbol, pádel y quads. "Pretende tener una similitud con deportes de aventura", ha recalcado Dorado.

Campus Náutico

En el Puerto de Santa María se ubica el Campus Náutico. Allí se realizarán actividades relacionadas con el mar, como el surf, vela, kayak, salidas en catamarán, lanchas a motor o padle surf. Además, visitarán la ciudad de Cádiz y disfrutarán otras actividades de ocio.

Dorado pone fecha a estas actividades, se desarrollará en dos turnos del 25 de julio al 8 de agosto. Con más de 150 usuarios que "se sumergen en estas actividades". También podrán apuntarse a este campus niños de siete hasta dieciséis años.

English camp

Este es un campus de inversión lingüística campamento situado en ‘Las Delicias’ de Ronda. Se celebrará del 8 al 15 de agosto. Niños de siete hasta dieciséis años podrán disfrutar de las actividades que ofrece en verano y de clases con profesores de inglés nativos.

Este programa está diseñado para que sus participantes aprendan y mejoren su nivel de inglés a través de actividades dinámicas y entretenidas.

Tech&Play Camp

Este campamento habré sus puertas por segundo año consecutivo. Para niños de siete hasta dieciséis años y ubicado en Ronda en el campus 'Las Delicias' combina la tecnología, los videojuegos y la creatividad digital con la inmersión lingüística en inglés.

A esto se le suman las actividades lúdicas habituales de los campamentos de la Fundación. Tendrá lugar en verano entre el 16 y 23 de agosto.