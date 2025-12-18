Huelva estrena una nueva ITV tras años de espera: la estación de Lepe dará servicio más de 63.000 coches

Huelva cuenta ya tras años de espera con la nueva estación de ITV para la inspección de vehículos. La nueva instalación de Lepe entrará en servicio tras una inversión de dos millones de euros por parte de la Junta de Andalucía. Será la estación número 71 de toda la comunidad y la séptima de la provincia de Huelva. No obstante, se trata de la primera ITV fija con la que contará la costa occidental onubense, ya que hasta ahora toda la geografía comprendida entre el río Odiel y Portugal no disponía de ningún punto de inspección de referencia.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este jueves las nuevas instalaciones, que contarán con tres líneas de inspección (dos para vehículos ligeros, una línea universal y una zona para la inspección de ciclomotores y motocicletas) y ha destacado la trascendencia que tiene la puesta en funcionamiento de esta nueva ITV para esta zona de la provincia de Huelva, que llevaba años demandando una estación fija.

"Hoy hacemos realidad una reivindicación histórica que puede parecer menor, pero que no lo es, porque es de las que mejoran el día a día de los ciudadanos. Esta nueva ITV, muy próxima a la Autovía A-49, dará servicio a Lepe y al resto de municipios que forman parte de la Costa Occidental onubense: Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, San Silvestre de Guzmán y Villablanca. Y lo hará desde ya. Desde este viernes se podrán solicitar las pertinentes citas para pasar aquí la ITV", ha anunciado el presidente.

Cuántos vehículos usarán la nueva ITV de Huelva

Según los análisis previos, la nueva estación verificará el buen estado de unos 63.000 vehículos al año y supondrá una media de ahorro a sus usuarios de 57 kilómetros, que es lo que recorrían hasta ahora hasta la ITV más cercana (las de Huelva o San Juan del Puerto), lo que evitará la emisión a la atmósfera de unas 350 toneladas de CO2 al año, además de un ahorro en combustible de unos 160.000 litros al año.

"Una vez más, podemos proclamar que el Gobierno andaluz cumple sus compromisos. El diciembre pasado pusimos la primera piedra, con el compromiso de que la previsión era estrenarla en el último trimestre de 2025: dicho y hecho. Aquí está. Su misión es importante a la hora de garantizar el estado de nuestros vehículos, lo que redunda en más seguridad para conductores y acompañantes", ha explicado Moreno.

La nueva ITV de Lepe se ha diseñado con criterios de sostenibilidad sobre un edificio energéticamente autosuficiente que cuenta con un sistema de generación de energía mediante tecnología solar fotovoltaica, así como con puntos de recarga para vehículos eléctricos y espacios adaptados para personas con discapacidad.

Tras la entrada en servicio de este nuevo punto de verificaciones, el presidente ha resaltado la labor de la empresa pública Veiasa, donde trabajan 1.600 profesionales, responsable de la gestión de las estaciones: "Estamos imprimiéndole un nuevo impulso para hacerla más eficiente y competitiva con una apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Ese nuevo impulso se concreta en un nuevo Plan Estratégico, la hoja de ruta con la que estamos marcando un antes y un después en la gestión de las ITV, basada en algo clave tratándose de recursos públicos: una gestión responsable", ha comentado.