Manu Sánchez responde a Feijóo: "Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…"

El humorista lanza un alegato en defensa de Andalucía tras la polémica generada por el líder del PP sobre los kilómetros de costa

Manu Sánchez responde a Feijoo / Instagram

Manu Sánchez responde a Feijoo / Instagram

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Un mensaje cargado de ironía, datos oficiales y crítica social se ha convertido en un alegato del humorista Manu Sánchez contra los tópicos, la desinformación y lo que su autor define sin rodeos como "andalufobia". Todo parte de una comparación aparentemente sencilla: contar kilómetros de costa. Pero el resultado va mucho más allá.

"Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…", arranca el texto, que se presenta como una reflexión personal con tono humorístico y provocador. Como en otras ocasiones, Manu Sánchez defiende a Andalucía y, desde ahí, recurre a cifras oficiales de la Dirección General de la Costa y el Mar (DPMT) para desmontar algunos discursos recurrentes.

Según esos datos, Andalucía cuenta con 2.113,3 kilómetros de costa, mientras que Galicia suma 1.884,8 kilómetros. "A priori, 2.113,3 parecen más que 1.884,8 (confirmad, por favor, los no andaluces)", ironiza, subrayando lo obvio para criticar la polémica generada por las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre los kilómetros de costa en ambas comunidades.

La andalufobia, el clasismo, los chistes malos, la torpeza y la desinformación son tan peligrosos como el cáncer de piel… y provocan metástasis como odio y enfrentamientos ridículos e innecesarios

Manu Sánchez

— Humorista

El texto, publicado en redes sociales, va más allá y pone el foco en un dato que suele sorprender: la provincia de Sevilla, pese a no tener playa, tiene 599,9 kilómetros de costa fluvial, lo que, según señala, la sitúa como la quinta provincia con más costa de España. "Dicen los que saben contar", apunta con sorna. En comparación, Pontevedra, con rías tan emblemáticas como Arousa o Vigo, suma 398 kilómetros. "A priori, 599,9 kms parecen más que 398", insiste, reforzando su argumento.

Uno de los puntos clave del alegato de Manu Sánchez es la defensa del Guadalquivir como río navegable. "No contar con el Guadalquivir, río grande y navegable, no se enfaden, es de no saber contar", afirma de manera tajante. Incluso lanza una comparación provocadora: "Si tiene usted un amigo narco, sin darse CUENTA, que se lo CUENTE. Vacaciones ruta A Illa de Arousa-Isla Mayor sin quitarse las gafas de sol. Piénselo".

Más allá de los números, el mensaje deriva hacia una crítica social más amplia. Manu Sánchez alerta del peligro de los prejuicios y el desprecio cultural de este tipo de declaraciones públicas: "La andalufobia, el clasismo, los chistes malos, la torpeza y la desinformación son tan peligrosos como el cáncer de piel… y provocan metástasis como odio y enfrentamientos ridículos e innecesarios".

Manu Sánchez con la empanada del restaurante El Gallego en San Fernándo, Cádiz / Manu Sánchez

Manu Sánchez con la empanada del restaurante El Gallego en San Fernándo, Cádiz / Manu Sánchez

Tampoco falta la sátira política: "Tener gracia y ser inteligente no es como ser Presidente del Gobierno, no se consigue solo con quererlo", escribe, en una de las frases más comentadas del texto.

El alegato termina con un giro costumbrista y conciliador. Manu Sánchez ha aprovechado para recomendar unos de sus restaurantes de comida gallega favoritos y que está, justamente, en "plena costa andaluza": La Gallega, en San Fernando. El también presentador cuenta con orgullo haber recibido "la receta secretísima de la mejor empanada del mundo". El cierre es toda una declaración de intenciones: "¡Viva a miña terra galega y Andalucía libre de carajotes! ¡A xente sempre unida, sempre xuntos!".

Un mensaje que, entre cifras, humor y retranca, reivindica algo sencillo: menos enfrentamientos estériles y más sentido común. Porque, como deja caer su Manu Sánchez, contar kilómetros puede ser útil; alimentar prejuicios, no.

TEMAS

