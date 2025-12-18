Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Landaluce

Moreno insiste en que Landaluce ya pidió su baja voluntaria del PP y que no tiene "más elementos de presión"

El presidente de la Junta elude pedir la dimisión como alcalde del regidor algecireño, que el pasado miércoles anunció su "suspensión temporal de militancia", y pasa la pelota a la dirección provincial del PP de Cádiz

18/12/2025 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Parlamento.

18/12/2025 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Parlamento. / Rocío Ruz / Europa Press

Patricia Godino

Patricia Godino

Sevilla

"No tenemos ningún instrumento de presión sobre él". Así ha contestado Juan Manuel Moreno a las preguntas sobre José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y en el punto de mira desde que este miércoles El Correo de Andalucía hiciera públicos unos audios que desvelan cómo personas de la máxima confianza del regidor algecireño presionaron a una ex concejala para armar la defensa del alcalde por las denuncias de acoso sexual.

En una reunión celebrada el 10 de febrero de 2025 en la sede del PP de Algeciras, Marcos Borrego, abogado, miembro de la Ejecutiva del PP de Málaga y asesor municipal en Algeciras, se reúne con la ex concejala Laura Ruiz, para que firmara una carta en la que debía reconocer "trastornos mentales"en los días en que escribió mensajes en redes que comprometen a Landaluce. En la reunión también participó Bernardo Palenciano, ex jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

A su entrada en el Pleno del Parlamento, donde se está celebrando este jueves la segunda sesión del debate de totalidad de la Ley de Presupuestos 2026, el presidente de la Junta y del PP en Andalucía ha eludido pedir la dimisión como alcalde de Landaluce, unos de los barones municipales más importantes, 14 años de mayorías en la décima ciudad más poblada de toda la comunidad.

De forma muy escueta, el presidente del PP ha recordado que Landaluce "voluntariamente decidió darse de baja como del partido y a partir de ahí, al darse de baja como militante, no es miembro de nuestro partido". "Nosotros no tenemos ningún instrumento de presión sobre él. Se ha pasado al grupo mixto en el Senado".

El presidente andaluz ha querido apartarse del ruido mediático y político que las últimas informaciones publicadas por este periódico han ocasionado y ha señalado a la dirección provincial del PP en Cádiz de Bruno García, alcalde de Cádiz, como la encargada de interlocutar con el alcalde. El pasado noviembre, en el último Congreso del PP de Andalucía, Moreno glosó a Landaluce como "un ejemplo de gestión". Ahora, apenas un mes y medio después ha dicho que "la dirección provincial de Cádiz es la que tiene la relación directa con él y es la que habla, evidentemente, con él".

Landaluce, un problema para el Partido Popular

A esta hora, Landaluce se ha convertido en un problema para el Partido Popular, que se aferra al sillón de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras con el respaldo de sus concejales pese a su baja temporal como militante y a su salida del Grupo Popular en el Senado. Las llamadas y reuniones sobre este asunto están siendo intensas en las útimas horas.

La defensa de Landaluce a la revelación de estos audios ha sido hacer pública una carta de Laura Ruiz en la que, en resumen, pide perdón y se retracta de los mensajes difundidos en redes. La carta tiene fecha de 3 de octubre de 2023. El 4 de octubre de 2023, Laura Ruiz entró a trabajar como asesora municipal del Ayuntamiento de Algeciras. Desde el pasado mayo, Ruiz ya no trabaja para el Consistorio algecireño.

Hasta ahora, Moreno ha tratado de evitar al máximo pronunciarse sobre el caso Landaluce. La semana pasada, desde Bruselas y durante su participación el comité de las Regiones, trasladó a los medios que se había enterado de la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Supremo "por teletipos" y que estaba a la espera de conocer "los pasos" que diera el este dirigente del PP.

En Algeciras, a esta hora, las puertas del Ayuntamiento de Algeciras son un hervidero de cámaras y medios de toda España a la espera de la reacción del alcalde.

TEMAS

TEMAS
